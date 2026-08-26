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Arde una furgoneta camper junto a una chabola en Mogán y obliga a intervenir a los bomberos

Las llamas afectaron también a una zona de matorral bajo en Las Burrillas, aunque el incendio quedó controlado rápidamente y no llegó a propagarse al monte

Incendio vehículo camper en Mogán.

Incendio vehículo camper en Mogán.

La Provincia

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Un incendio declarado este miércoles afectó a una furgoneta camper, una estructura tipo chabola levantada a su alrededor y una zona de matorral bajo en Las Burrillas, en el municipio de Mogán.

Hasta el lugar se desplazó una dotación completa del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria (CEGC), integrada por cuatro bomberos y un cabo, que logró controlar el fuego en pocos minutos.

En imágenes: el incendio de una camper que movilizó a los bomberos en Mogán

En imágenes: el incendio de una camper que movilizó a los bomberos en Mogán

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En imágenes: el incendio de una camper que movilizó a los bomberos en Mogán / LP/DLP

La rápida intervención evitó que las llamas se extendieran a la masa forestal cercana, impidiendo así la propagación del incendio al monte.

Durante la intervención también explosionó una bombona de camping gas debido al intenso calor generado por el incendio, un incidente que no alteró las labores de extinción ni provocó nuevos focos.

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Por el momento no han trascendido las causas que originaron el fuego ni consta que se hayan producido daños personales. Las circunstancias del incendio permanecen bajo investigación.

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