Dos personas sin hogar protagonizan un apuñalamiento en La Isleta: la víctima sigue en estado crítico

Dos hombres han sido detenidos en la tarde de este martes tras protagonizar una violenta reyerta con arma blanca en la calle Luján Pérez, en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Los implicados, dos personas sin hogar, son un ciudadano lituano de 34 años, que recibió una puñalada y permanece ingresado en estado crítico en la Unidad de Críticos del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, y un español de 51 años, presunto autor del apuñalamiento, que sufrió una herida en la cabeza por la que recibió seis puntos de sutura antes de recibir el alta médica, según fuentes policiales.

La pelea se produjo poco antes de las 20.00 horas, ante la mirada de numerosos viandantes. Algunos testigos presenciaron la agresión y uno de ellos llegó a grabar parte de la secuencia con su teléfono móvil.

Según las primeras informaciones, el hombre de 51 años atacó presuntamente con un cuchillo al ciudadano lituano, causándole una herida en el torso. Tras el apuñalamiento, ambos continuaron agrediéndose en plena vía pública hasta que uno de ellos cayó al suelo. En las imágenes grabadas por un testigo se aprecia cómo el hombre herido se quita la camisa, manchada de sangre, y vuelve a dirigirse hacia el otro implicado, al que, aparentemente, propina una patada en la cabeza.

Cuchillo de cocina con una hoja de aproximadamente 13 centímetros. / Policía Local.

Intervención policial y sanitaria

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso a las 19.45 horas y movilizó una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada hasta la calle Juan Rejón, donde fueron atendidos los dos implicados tras el altercado ocurrido en las inmediaciones de Luján Pérez, según las fuentes consultadas. Ambos fueron trasladados a un centro hospitalario, mientras agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional se hicieron cargo de la intervención.

Según la información facilitada por CSIF, a la llegada de la Policía Local uno de los implicados trató de huir a pie al percatarse de la presencia de los agentes, aunque fue alcanzado e inmovilizado tras una persecución. Durante la actuación los policías localizaron un cuchillo de cocina con una hoja de aproximadamente 13 centímetros, presuntamente relacionado con la agresión.

Posteriormente, el hombre de 34 años quedó ingresado en la Unidad de Críticos del Hospital Doctor Negrín, donde continúa hospitalizado. Por su parte, el otro implicado recibió asistencia por una herida en la cabeza que requirió seis puntos de sutura y posteriormente fue dado de alta, según fuentes policiales.

Arma del crimen. / Policia Local

Tercer apuñalamiento grave en pocas semanas

A raíz de este nuevo altercado, CSIF considera que las intervenciones relacionadas con armas blancas "dejaron hace tiempo de ser excepcionales" en Las Palmas de Gran Canaria y recuerda que en apenas tres semanas se han registrado otros dos episodios de especial gravedad.

El sindicato cita la agresión ocurrida el 4 de agosto en la zona de Las Canteras, donde un hombre atacó con un arma blanca a otro en plena calle, y el incidente del 17 de agosto, cuando un individuo esgrimió un cuchillo de grandes dimensiones contra dos agentes de la Policía Local durante una intervención, en la que ambos policías resultaron lesionados.

CSIF reclama más medios

El delegado de CSIF en la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Melián, considera que la respuesta municipal "no se ha adaptado al mismo ritmo" que la evolución de este tipo de intervenciones y reclama una estrategia que combine prevención, mayor presencia policial, formación específica y más medios para los agentes.

Entre sus reivindicaciones, el sindicato vuelve a denunciar que los cinco dispositivos electrónicos de control (DEC) de los que dispone la Policía Local permanecen inoperativos porque todavía no se ha impartido la formación necesaria para que los agentes puedan utilizarlos. A juicio de CSIF, estos dispositivos no son la solución por sí solos, sino una herramienta más para afrontar con mayores garantías las intervenciones con personas armadas.