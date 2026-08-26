El hombre detenido por presunto maltrato a una perra en una finca de Lanzarote queda en libertad

La Asociación para la Defensa contra el Maltrato Animal Lanzarote (Ademal Lanzarote) ha denunciado un presunto caso de maltrato animal ocurrido el pasado sábado, 22 de agosto, en una finca del municipio de San Bartolomé, en Lanzarote.

En el vídeo difundido por Ademal se observa cómo una perra de nueve meses es introducida en la caja de una camioneta y permanece atada mediante una cadena de reducida longitud. En las imágenes también se apreciarían varios golpes propinados al animal, incluidos algunos en la zona de la cabeza, mientras el perro emite sonidos de dolor.

Ademal sostiene que la rápida intervención de la Policía Local de San Bartolomé permitió poner a salvo a la perra. La asociación asegura además que trasladó los hechos al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y solicitó que se adopten medidas para esclarecer lo ocurrido.

El Seprona investiga los hechos

El Seprona de la Guardia Civil ha investigado los hechos. Como consecuencia de ello, agentes del Seprona procedieron a detener al supuesto autor lo ocurrido por un presunto delito de maltrato animal.

El varón fue puesto en libertad posteriormente y está a la espera de ser requido por la autoridad judicial, han señalado este miércoles fuentes de la Benemérita.

La perra, presuntamente, maltratada por un hombre el sábado 22 de agosto en una finca de San Bartolomé, en Lanzarote / Ademal

Ademal pide una investigación y medidas cautelares

La organización ha reclamado la incautación cautelar del animal, así como una inspección urgente en el lugar donde presuntamente se produjeron los hechos. También pide que se determinen las posibles responsabilidades derivadas de la actuación denunciada.

Ademal considera que las imágenes podrían ser compatibles con un supuesto delito de maltrato animal.

La asociación insiste en que los golpes a un animal no pueden justificarse como un método de educación o corrección. En este sentido, sostiene que cualquier actuación de este tipo debe ser investigada por las vías previstas legalmente.

La difusión de las imágenes genera también amenazas

La denuncia pública del caso por parte de Ademal ha tenido una amplia repercusión después de que las grabaciones fueran difundidas en redes sociales. Sin embargo, Ademal Lanzarote ha advertido de que la viralización del contenido también ha provocado la aparición de insultos, difusión de datos personales y amenazas de muerte dirigidas contra la persona relacionada con los hechos.

La asociación ha querido marcar distancias con este tipo de comportamientos y ha condenado expresamente cualquier forma de violencia o acoso. Ademal señala que la indignación ante un posible caso de maltrato animal puede ser legítima, pero considera que las amenazas y el llamado linchamiento público no son una respuesta admisible.

La organización ha recalcado que ninguna persona que amenace o ejerza violencia contra alguien actúa en su nombre ni cuenta con su respaldo.

El caso queda en manos de las autoridades

Ademal Lanzarote defiende que la investigación debe desarrollarse por los cauces establecidos y que corresponde a las autoridades competentes determinar qué ocurrió y si existen responsabilidades.

La asociación ha reiterado su intención de continuar actuando contra el maltrato animal mediante procedimientos legales y judiciales, al tiempo que reclama que los hechos denunciados sean esclarecidos.