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Accidente múltiple en la GC-1: varios vehículos implicados provocan grandes retenciones en sentido norte

El siniestro se produjo a la altura de Bocabarranco, en Telde, y afecta a los carriles en dirección a Las Palmas de Gran Canaria

Imagen de archivo de una cola en la GC-1.

Imagen de archivo de una cola en la GC-1. / LP/DLP

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Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La circulación se está viendo afectada este jueves en la GC-1 después de una colisión en la que se han visto implicados varios vehículos a la altura de Bocabarranco, en el municipio de Telde.

El incidente tuvo lugar en los carriles que conducen hacia Las Palmas de Gran Canaria. El siniestro ha generado acumulación de tráfico en este tramo de la autopista.

Por el momento no se han confirmado las causas del accidente ni el número concreto de vehículos implicados. Tampoco ha trascendido si hay personas heridas como consecuencia del impacto.

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Los conductores que circulen por la zona deben extremar la precaución mientras se normaliza la circulación.

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