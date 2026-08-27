Buscan a los ocupantes de un vehículo que se precipitó por una ladera en Telde
El turismo fue encontrado vacío junto a la GC-80 y la Guardia Civil trata de identificar a las personas que viajaban en él
La Guardia Civil de Tráfico investiga un accidente ocurrido este jueves en la carretera GC-80, a su paso por el municipio de Telde, después de que los servicios de emergencia encontraran vacío un vehículo que se había precipitado por una ladera, según adelantó TeldeActualidad.
El siniestro se produjo alrededor de las 12.35 horas, cerca del punto kilométrico 9 y en las proximidades de El Palmital Bajo, en la vía que comunica Telde con Santa Brígida.
Por causas que todavía se investigan, el automóvil se salió de la calzada, chocó contra uno de los márgenes de la carretera y cayó posteriormente por una vertiente. Las lloviznas habían dejado el asfalto húmedo, aunque por el momento no se ha determinado si el estado del firme tuvo relación con el accidente.
Los bomberos encontraron el vehículo vacío
Cuando los equipos de emergencia accedieron hasta el lugar en el que había quedado el turismo, comprobaron que no había ninguna persona en su interior. Testigos citados por Teldeactualidad indicaron que los ocupantes habrían conseguido salir por sus propios medios y se marcharon antes de que llegaran los efectivos.
Los agentes han abierto una investigación para reconstruir lo sucedido, identificar a las personas que viajaban en el vehículo y esclarecer por qué abandonaron el lugar.
Hasta ahora no se ha informado de posibles heridos ni han trascendido más datos sobre los ocupantes. La investigación permanece abierta.
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