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El juez deja en libertad a los dos implicados en el apuñalamiento de La Isleta

Los dos investigados, que han pasado este jueves a disposición judicial, están acusados de un presunto delito de lesiones y tienen una orden de alejamiento mutuo

Violenta reyerta en La Isleta

Violenta reyerta en La Isleta

La Provincia

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Bruno Betancor

Las dos personas detenidas por su presunta implicación en una pelea ocurrida el pasado martes en La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, han declarado este jueves, 27 de agosto, ante la autoridad judicial.

Las comparecencias tuvieron lugar en la Plaza de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Tras prestar declaración, ambas personas han quedado en libertad, aunque con una medida cautelar que les obliga a mantenerse alejadas entre sí.

Orden de alejamiento mutua de 500 metros

La resolución establece una orden de alejamiento mutua de 500 metros. De esta manera, ninguno de los dos investigados podrá acercarse al otro dentro de esa distancia mientras se desarrolla el procedimiento judicial.

El caso continúa abierto y ambos están siendo investigados por un presunto delito de lesiones.

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