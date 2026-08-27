El fraude de una carretilla elevadora: tres implicados investigados por estafa y blanqueo

La Guardia Civil investiga a tres personas, una de ellas con domicilio en Las Palmas, como presuntas autoras de una estafa y un delito de blanqueo de capitales tras la falsa venta por Internet de una carretilla elevadora. La víctima, un vecino de Almería, llegó a pagar 3.000 euros para formalizar la compra y organizar el envío de la maquinaria, que nunca recibió.

La investigación se inició después de que el comprador localizara un anuncio en un vídeo difundido en redes sociales en el que se ofrecía una carretilla elevadora. Tras mostrar su interés, los supuestos vendedores se pusieron en contacto con él y le remitieron información, fotografías y un vídeo de la máquina, lo que generó confianza sobre la autenticidad de la operación.

Convencido de que se trataba de una oferta real, el hombre abonó 3.000 euros para cerrar la compra y sufragar el transporte. Sin embargo, pasó aproximadamente un mes y medio sin que la maquinaria fuera entregada. Cuando trató de contactar de nuevo con los vendedores, estos dejaron de responder tanto a sus llamadas como a sus correos electrónicos. Fue entonces cuando comprobó que había sido víctima de una estafa.

Los vídeos publicados en redes fueron determinantes

Tras presentar la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, el caso pasó a manos del Equipo @ de la CiberComandancia, que analizó las conversaciones mantenidas entre la víctima y los supuestos vendedores, la documentación aportada y el anuncio publicado en redes sociales.

La difusión de varios vídeos en redes sociales, en los que se apreciaban parcialmente los hechos, permitió a los investigadores concretar el tramo de la operación y obtener nuevos datos sobre el vehículo anunciado y la forma en que actuaban los presuntos estafadores. A ello se sumaron las denuncias presentadas por los perjudicados y el análisis de los justificantes bancarios del pago realizado.

Las pesquisas permitieron reconstruir el recorrido seguido por los 3.000 euros, que fueron transferidos entre distintas cuentas con el objetivo de dificultar su rastreo y ocultar su origen, una operativa que motivó la investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Un investigado en Las Palmas

Finalmente, la Guardia Civil identificó a tres presuntos implicados, con domicilios en Las Palmas, Ciudad Real y Barcelona, que han sido investigados por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y otros relacionados con la operación. La investigación contó con la colaboración de los Equipos de Policía Judicial de Santa María de Guía, Puertollano y del Equipo @ de Barcelona. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Almería.

Cómo evitar este tipo de fraudes

A raíz de este caso, la Guardia Civil recomienda desconfiar de las ofertas con precios muy por debajo del mercado, comprobar la autenticidad de los anuncios y de las fotografías antes de realizar cualquier compra, utilizar plataformas seguras y evitar efectuar pagos fuera de los canales oficiales. También aconseja conservar los justificantes de pago y todas las conversaciones mantenidas con el vendedor, ya que pueden resultar determinantes en una investigación posterior.