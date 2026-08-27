Herida grave una joven de 25 años tras volcar con su vehículo en la GC-2

Una mujer de 25 años ha resultado herida de carácter grave este jueves tras volcar el vehículo en el que circulaba por la GC-2, a la altura de Santa María de Guía.

El accidente se produjo sobre las 14.22 horas en las proximidades del punto kilométrico 20. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta sobre el vuelco y activó los recursos necesarios.

Los efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria aseguraron el turismo accidentado y liberaron a la ocupante, que había quedado atrapada en el interior del habitáculo.

El Servicio de Urgencias Canario desplazó hasta el lugar una ambulancia medicalizada y otra sanitarizada. El personal sanitario atendió a la joven, que presentaba diversos traumatismos graves, y procedió a estabilizarla.

Posteriormente, la afectada fue trasladada en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.