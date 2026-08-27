Herida grave una joven de 25 años tras volcar con su vehículo en la GC-2
Los bomberos liberaron a la afectada del interior del turismo antes de su traslado al Hospital Doctor Negrín
Una mujer de 25 años ha resultado herida de carácter grave este jueves tras volcar el vehículo en el que circulaba por la GC-2, a la altura de Santa María de Guía.
El accidente se produjo sobre las 14.22 horas en las proximidades del punto kilométrico 20. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta sobre el vuelco y activó los recursos necesarios.
Los efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria aseguraron el turismo accidentado y liberaron a la ocupante, que había quedado atrapada en el interior del habitáculo.
El Servicio de Urgencias Canario desplazó hasta el lugar una ambulancia medicalizada y otra sanitarizada. El personal sanitario atendió a la joven, que presentaba diversos traumatismos graves, y procedió a estabilizarla.
Posteriormente, la afectada fue trasladada en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.
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