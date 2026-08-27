Un hombre de 68 años sufre una parada cardiorrespiratoria tras atragantarse en el muelle de La Graciosa
Un agente de la Policía Local inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de la llegada de los equipos de emergencia, que usaron un desfibrilador
Un hombre de 68 años sufrió una parada cardiorrespiratoria ayer miércoles, 26 de agosto, en el muelle de La Graciosa, después de sufrir un atragantamiento. La emergencia se produjo alrededor de las 9:19 horas y requirió la intervención de efectivos de emergencias y asistencia sanitaria.
Según ha informado este jueves el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, los bomberos de guardia en la octava isla canaria fueron alertados por un testigo y se desplazaron hasta el puerto de la isla, donde encontraron al afectado en parada cardiorrespiratoria.
A su llegada, un agente de la Policía Local ya estaba realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al hombre. Los efectivos de emergencias continuaron con la asistencia y utilizaron un desfibrilador externo semiautomático (DESA), que administró una descarga.
Trasladado primero al centro de salud
Una vez llegaron los recursos sanitarios, el paciente fue estabilizado y trasladado en ambulancia hasta el centro de salud de La Graciosa para recibir atención médica.
Posteriormente, debido a la necesidad de continuar con la asistencia hospitalaria, se procedió a su evacuación en helicópterodel Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote.
Los bomberos del consorcio también prestaron cobertura durante las maniobras relacionadas con el traslado aéreo, tanto en el despegue como en el aterrizaje del helicóptero.
Una intervención coordinada en el puerto de La Graciosa
La actuación contó inicialmente con la intervención de un policía local, que comenzó las maniobras de reanimación antes de la llegada de los efectivos de emergencias. Posteriormente, se incorporaron los recursos sanitarios para continuar con la atención y estabilizar al afectado.
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