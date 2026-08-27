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Una mujer de 27 años, herida grave tras un accidente de buceo en Lanzarote

La afectada fue asistida tras realizar una inmersión en Playa Blanca y trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa

Imagen de archivo de Playa Blanca, en Yaiza.

Imagen de archivo de Playa Blanca, en Yaiza. / LP

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Bruno Betancor

Una mujer de 27 años resultó herida de carácter grave este jueves tras sufrir un accidente de buceo en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza.

El aviso fue recibido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias a las 15.51 horas, después de que se comunicara que una persona necesitaba asistencia sanitaria tras realizar una inmersión en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil y la Policía Local. El personal sanitario atendió a la afectada, que presentaba síntomas de ahogamiento incompleto, y tras ser estabilizada fue trasladada en una ambulancia medicalizada en estado grave al Hospital Doctor José Molina Orosa.

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Los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local colaboraron con el resto de servicios de emergencia y se encargaron de realizar las diligencias correspondientes.

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