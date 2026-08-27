La Policía Nacional cierra las fiestas de San Ginés con 12 detenidos y más de 560 identificados en Arrecife: drogas y tenencia de armas, entre los delitos

La Policía Nacional ha finalizado el dispositivo especial de seguridad desplegado durante las Fiestas de San Ginés 2026 en Arrecife, que se desarrollaron entre el 14 y el 25 de agosto. El operativo se diseñó para reforzar la seguridad durante los distintos actos programados, especialmente en los conciertos y eventos que concentraron a un elevado número de asistentes.

Según el balance realizado por el cuerpo policial, durante los doce días de celebraciones fueron identificadas más de 560 personas y se levantaron distintas actas relacionadas con infracciones contempladas en la normativa de seguridad ciudadana.

En concreto, los agentes tramitaron 135 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, otras 22 por tenencia de armas y cuatro por faltas de respeto.

Más de 50 policías llegaron a coincidir en el dispositivo

El operativo contó con la participación de diferentes unidades de la Policía Nacional. En el despliegue participaron efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), Grupo de Atención al Ciudadano, Policía Judicial y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) desplazada desde Las Palmas.

En los momentos de mayor afluencia llegaron a coincidir más de 50 agentes desplegados de manera simultánea en distintos puntos de la capital lanzaroteña.

El refuerzo tuvo especial importancia durante los conciertos multitudinarios incluidos en el programa de San Ginés, que, según los datos facilitados por la Policía Nacional, reunieron a más de 30.000 personas.

El dispositivo se desarrolló durante doce días y llegó a contar con más de 50 agentes desplegados de forma simultánea

El objetivo del dispositivo era compatibilizar el desarrollo de las celebraciones con unas condiciones adecuadas de seguridad para quienes acudieron a los diferentes actos.

Doce detenidos durante las celebraciones

El balance policial deja también 12 personas detenidas como resultado de las diferentes actuaciones realizadas durante las fiestas.

Cinco de estas detenciones estuvieron relacionadas con delitos contra la salud pública. Las restantes se produjeron por hechos vinculados con delitos o actuaciones relacionados con violencia de género, atentado contra agente de la autoridad, resistencia, desobediencia y lesiones.

Además, entre las personas detenidas se encontraba una sobre la que pesaba una reclamación judicial.

Intervenciones para evitar que las peleas fueran a más

Además de las identificaciones, controles y detenciones, los agentes tuvieron que intervenir ante varios conatos de peleas y riñas registrados durante las celebraciones.

La Policía Nacional señala que estas actuaciones permitieron restablecer el orden y evitar que los enfrentamientos alcanzaran una mayor gravedad.

Agentes de la Policía Nacional durantes las recientes fiestas de San Ginés en Arrecife. / Policía Nacional

Los controles se intensificaron durante los actos multitudinarios

Las fiestas de San Ginés son uno de los principales acontecimientos festivos del calendario de Arrecife y durante esta edición algunos de sus conciertos congregaron a más de 30.000 personas.

Ante estas concentraciones, la Policía Nacional reforzó su presencia para prevenir incidentes y facilitar que los actos pudieran desarrollarse con normalidad.

Los controles preventivos se mantuvieron durante los 12 días de celebración (del 14 al 25 de agosto), con especial atención a aquellos momentos y lugares en los que se concentraba un mayor número de personas.

Se tramitaron 22 actas relacionadas con la tenencia de armas

El dispositivo permitió detectar infracciones relacionadas con drogas y armas, además de actuar ante altercados y otros incidentes que requirieron presencia policial.

La Policía destaca el comportamiento general de los asistentes

Pese a las actuaciones realizadas y al número de infracciones detectadas, la Policía Nacional ha destacado el comportamiento general de la ciudadanía durante las fiestas de San Ginés.

El cuerpo policial considera que el dispositivo permitió que los distintos actos programados se celebraran manteniendo las condiciones de seguridad previstas y sin que los incidentes registrados alteraran de forma general el desarrollo de las celebraciones.

El balance final incluye más de 560 identificaciones, 161 actas relacionadas con sustancias estupefacientes y armas, 12 detenciones, varios enfrentamientos en los que fue necesaria la intervención policial y seis servicios de carácter humanitario.