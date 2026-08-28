Detenido por romper los precintos judiciales de ropa falsificada valorada en más de 60.000 euros en Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial y otro de quebrantamiento de medidas cautelares, después de descubrir que había abierto sin autorización mercancía que permanecía precintada por orden judicial en un establecimiento comercial del sur de Gran Canaria.

La actuación fue llevada a cabo por agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Vecindario, que realizaban una comprobación de la mercancía intervenida en una investigación abierta con anterioridad por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Precintos rotos

Durante la inspección, los agentes comprobaron que varias cajas que habían quedado depositadas bajo custodia judicial presentaban los precintos rotos y habían sido abiertas sin autorización.

A partir de ese hallazgo, la Guardia Civil revisó toda la mercancía almacenada en el establecimiento y localizó numerosos artículos que reproducían presuntamente de forma ilícita marcas de reconocido prestigio nacional e internacional.

Entre los efectos intervenidos figuraban prendas deportivas, bolsos, carteras, cinturones, gorras y otros complementos, cuyo valor aproximado supera los 60.000 euros.

Más mercancía de la que figuraba en las diligencias

La investigación permitió comprobar además que parte de los artículos guardaban relación con mercancía que ya había sido intervenida anteriormente y permanecía bajo custodia judicial.

Asimismo, los agentes detectaron la existencia de productos que no figuraban en las diligencias iniciales, así como cantidades superiores a las reflejadas en la intervención anterior, unos indicios que apuntaban a la vulneración de las medidas cautelares impuestas sobre la mercancía.

Detención

Tras las pesquisas, la Guardia Civil identificó y detuvo al presunto responsable por un delito contra la propiedad industrial y otro de quebrantamiento de medidas cautelares.

Toda la mercancía fue nuevamente intervenida y quedó a disposición de la autoridad judicial, mientras que las cajas afectadas fueron reprecintadas por los agentes.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana, que continuará con la investigación.