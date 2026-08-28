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Fallece una mujer de 80 años al sufrir un infarto tras bajarse de un taxi en Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Policía Local custodian el cuerpo en estos momentos a la espera de la llegada de los servicios funerarios

Paseo Cayetano de Lugo

Paseo Cayetano de Lugo / Google Maps

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Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer de 80 años ha fallecido a primera hora de la tarde de este viernes al sufrir un infarto después de bajarse de un taxi en la esquina de las calles León y Castillo y Paseo Cayetano de Lugo, en Las Palmas de Gran Canaria. Los servicios sanitarios han practicado numerosas maniobras de reanimación para intentar estabilizarla, pero solo han podido confirmar su deceso.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 12 del mediodía en plena vía pública. La afectada se desplomó nada más bajarse del vehículo y antes de llegar a su destino, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Acudieron a la zona agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria junto a dos ambulancias, una de soporte vital básico y una medicalizada, del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El personal médico trató de estabilizar a la víctima durante más de media hora, pero no lograron revertir la situación de parada. El cuerpo quedó tendido en la acera en el mismo lugar donde se produjo el incidente, frente a la sede de la Delegación del Gobierno.

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Los agentes custodian el cadáver en estos momentos hasta la llegada de los servicios fúnebres.

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