Persecución en Las Palmas de Gran Canaria: un hombre pierde el control de un coche robado y cae por una ladera

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo en la madrugada de este viernes a un hombre que protagonizó una peligrosa persecución por carreteras, aceras y calles de la ciudad con un coche robado. La huida acabó cuando el conductor perdió el control del vehículo, se apeó del mismo y se precipitó por una ladera mientras intentaba escapar a pie de la acción de los agentes. El resultado: una rodilla y una muñeca fracturadas en la caída.

La carrera comenzó a partir de las 1.20 horas de este viernes, después de que una patrulla que circulaba por la zona de Marzagán observase a un vehículo de la marca Ford que se aproximaba a gran velocidad y con las luces de cruce apagadas. A la vista de que esta acción podía ser constitutiva de varias infracciones de tráfico, le indicaron que se parara.

Pero el conductor, consciente de la responsabilidad que podía afrontar si le pillaban, hizo caso omiso a las señales y comenzó una vertiginosa huida. Su intento de escape arrancó con un giro brusco hacia la calle Juan Naranjo Díaz, que obligó a frenar de golpe a un vehículo que subía por dicha vía.

Conducción temeraria

A continuación, el fugado se incorporó a la carretera GC-800 y continuó en dirección a El Sabinal con una conducción temeraria que puso en peligro al resto de usuarios. Durante el trayecto realizó maniobras en zigzag y frenadas bruscas que buscaban, presuntamente, un choque con los agentes.

Para cuando llegó a la rotonda de acceso a la GC-4, otro vehículo patrulla ya le esperaba para cortarle el paso. Sin embargo, el sospechoso, en lugar de aminorar la marcha, aceleró y obligó a los policías a apartarse para evitar una colisión.

El conductor circuló en sentido contrario y se subió a varias aceras para intentar huir

De esta forma, logró alcanzar una zona residencial en Hoya del Parrado y continuó a gran velocidad llegando a subir el vehículo a la acera y circular en dos ocasiones en sentido contrario. El fugado volvió a bajar por la carretera del Sabinal mientras le esperaban de nuevo en la rotonda dos patrullas con la intención de cortarle el paso, pero tuvieron que volver a retirarse para no ser embestidos.

El vehículo prosiguió su recorrido en dirección contraria por la GC-800 hacia Tafira. No obstante, el conductor perdió el control a la altura de la calle Arquitecto Laureano Arroyo, en La Montañeta, y se apeó del coche mientras este continuaba la marcha sin control.

Por último, el delincuente trató de proseguir su huida a pie por una ladera mediante unas escaleras que carecían de cualquier tipo de iluminación hasta que perdió el equilibrio y se precipitó de varios metros. En consecuencia, sufrió dos fracturas, una en la rodilla derecha y otra en la muñeca izquierda que requirieron su hospitalización.

Carecía de ITV y seguro

Los agentes de la Policía Local trasladaron esposado al varón, de 36 años y residente en Agüimes, hasta el Hospital Insular debido a la gravedad de las lesiones. Por otro lado, los efectivos comprobaron la matrícula del vehículo y verificaron que tenía la ITV caducada y carecía de seguro en vigor.

Además, aunque el coche no figura como sustraído, el propio arrestado afirmó que lo robó la noche anterior en Santa Lucía de Tirajana. Los investigadores han realizado las diligencias para devolvérselo a su respectivo dueño y, mientras tanto, lo han trasladado al depósito municipal de Sagulpa.