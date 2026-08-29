Detenido un hombre en el Centro Comercial de Puerto Rico por presunto tráfico de drogas
El arrestado fue trasladado a dependencias policiales para ser puesto a disposición de la Guardia Civil tras la incautación de sustancias
La Policía Local de Mogán ha detenido a una persona por un presunto delito contra la salud pública durante un dispositivo de vigilancia especial desarrollado en la noche del viernes en el Centro Comercial de Puerto Rico. Esta actuación forma parte de las operaciones preventivas regulares de la policía para erradicar la venta de estupefacientes en las zonas más de mayor afluencia del municipio.
El dispositivo policial se inició en torno a las 21:48 horas, a cargo de agentes que prestaban servicio de paisano. El despliegue fue motivado por las diversas quejas trasladadas por los empresarios de la zona, quienes denunciaron la presunta venta de sustancias estupefacientes a diferentes personas, incluyendo a turistas y familias. La finalidad del operativo era detectar transacciones y actuar con rapidez ante cualquier indicio de tráfico de drogas.
La operación pudo coordinarse inicialmente gracias al uso de las cámaras de videovigilancia del propio centro comercial. A través de estos sistemas, los agentes observaron a un sospechoso que cogió un objeto oculto en la parte alta del cartel publicitario de un local y se dirigió directamente hacia la zona de aseos, donde se citó con otra persona.
Ante este claro indicio, los policías de paisano se desplazaron rápidamente a los aseos públicos. En el interior de uno de los baños, los agentes presenciaron directamente una transacción económica: uno de los individuos entregaba a otro un envoltorio que contenía una sustancia de color blanco, por su apariencia, presuntamente cocaína, a cambio de un billete de 20 euros.
Apoyo de la Unidad Canina K9
Tras presenciar el hecho, los policías intervinieron de inmediato y procedieron a realizar un registro externo de las personas implicadas. En esta inspección, hallaron en posesión del presunto vendedor un billete de 20 euros en la mano y otros 100 euros fraccionados en uno de sus bolsillos. Por otro lado, al comprador se le incautó el envoltorio con la sustancia blanca, quien además admitió haberla adquirido al otro individuo en ese mismo instante.
A continuación, la intervención sumó el apoyo de la Unidad Canina K9 de la Policía Local de Mogán. El perro detector de la unidad inspeccionó la zona alta del cartel comercial antes mencionado y localizó varias bolsas de tipo ZIP ocultas en el mismo lugar, las cuales contenían una sustancia vegetal que por su apariencia física podría tratarse de marihuana.
Tras realizar las comprobaciones necesarias y constatar los indicios delictivos, los agentes efectuaron el arresto formal del sospechoso por un presunto delito contra la salud pública. Al detenido se le informaron sus derechos y fue trasladado provisionalmente a las dependencias de la Policía Local de Mogán, para posteriormente ser puesto a disposición del Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico.
Esta actuación pone en valor el trabajo preventivo y de vigilancia de la Policía Local de Mogán en las áreas de mayor afluencia turística. Según fuentes policiales, la combinación estratégica de agentes de paisano, cámaras de videovigilancia y unidades caninas resulta crucial para potenciar la capacidad de detección y respuesta rápida contra el menudeo de drogas en el municipio.
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