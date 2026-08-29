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Muere un motorista de 38 años tras estrellarse contra una vivienda en El Salobre

El hombre, de nacionalidad rumana, perdió el control de la motocicleta en la calle Archipiélago Canario y murió en el acto

Un motorista pierde la vida tras sufrir un accidente en la subida de El Salobre

Un motorista pierde la vida tras sufrir un accidente en la subida de El Salobre / LP/DLP

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Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 38 años y nacionalidad rumana falleció este sábado tras sufrir un accidente de tráfico con la motocicleta que conducía en la calle Archipiélago Canario, en la subida de El Salobre, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Según las primeras informaciones, el motorista perdió la estabilidad de la motocicleta por causas que se investigan y terminó impactando violentamente contra la pared de una vivienda situada junto a la vía.

Fallece un motorista de 38 años en un accidente en El Salobre

Fallece un motorista de 38 años en un accidente en El Salobre / LP/DLP

Como consecuencia del fuerte golpe, el hombre falleció en el acto, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvar su vida.

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Hasta el lugar se desplazaron los recursos de emergencia y los cuerpos policiales, que se hicieron cargo de la intervención y de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

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