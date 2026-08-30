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Evacuada en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria al volante en Gran Canaria

La mujer, de 54 años, perdió el conocimiento cuando circulaba por la entrada del barrio de El Pajar. La rápida intervención de dos sanitarias fuera de servicio y de los equipos de emergencias permitió recuperar el pulso antes de su traslado al Hospital Insular.

Evacuada en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria al volante en Gran Canaria

Evacuada en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria al volante en Gran Canaria

La Provincia

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Una conductora de 54 años fue evacuada este domingo en estado grave al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria después de sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando circulaba por la entrada del barrio de El Pajar, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Los hechos ocurrieron sobre las 11.30 horas. Las primeras personas en auxiliar a la mujer fueron una doctora y una enfermera que se encontraban fuera de servicio y que, de forma fortuita, pasaban por la zona en ese momento. Ambas iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llegaban los recursos de emergencia.

Recuperó el pulso antes de la llegada del SUC

Pocos minutos después llegaron al lugar efectivos de una ambulancia privada de Emeral y una unidad de Protección Civil de Mogán, que se dirigían desde Arguineguín hacia Barranquillo Andrés y Soria para prestar un servicio preventivo con motivo de las fiestas. Al encontrarse con la incidencia, se incorporaron a las labores de asistencia y continuaron las maniobras de reanimación.

Gracias a la actuación coordinada de las primeras intervinientes y de los equipos de emergencias, la mujer recuperó el pulso antes de la llegada de la ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Tras valorar a la paciente y comprobar que había sido estabilizada, el personal sanitario decidió trasladarla hasta el campo de fútbol de Arguineguín, donde esperaba el helicóptero medicalizado del SUC.

Una doctora y una enfermera fuera de servicio logran reanimar a una conductora antes de ser evacuada en helicóptero en Gran Canaria

Una doctora y una enfermera fuera de servicio logran reanimar a una conductora antes de ser evacuada en helicóptero en Gran Canaria

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Una doctora y una enfermera fuera de servicio logran reanimar a una conductora antes de ser evacuada en helicóptero en Gran Canaria / LP/DLP

Traslado urgente al Hospital Insular

La mujer fue evacuada por vía aérea hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó en estado grave para continuar recibiendo atención especializada.

En el dispositivo participaron dos ambulancias privadas de Emeral, una unidad de Protección Civil de Mogán, efectivos del Servicio de Urgencias Canario, el helicóptero medicalizado, agentes de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana y bomberos del municipio.

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La rápida intervención de las dos sanitarias que se encontraban fuera de servicio, junto con la actuación coordinada del resto de recursos movilizados, resultó determinante para lograr revertir la parada cardiorrespiratoria antes de la evacuación hospitalaria.

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