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Dos incendios movilizan a los servicios de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria

Las llamas afectaron a una vivienda en San José y a una zona del Parque Hermanos Millares, en Escaleritas

Dos incendios movilizan a los servicios de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria

Dos incendios movilizan a los servicios de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria

La Provincia

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Los servicios de emergencia intervinieron este domingo en dos incendios registrados con pocos minutos de diferencia en Las Palmas de Gran Canaria, uno de ellos en una vivienda del barrio de San José y otro en el Parque Hermanos Millares, en Escaleritas.

El primer aviso se produjo por un incendio en una vivienda situada en la calle Dolores de la Rocha, en el barrio de San José. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria, recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que participaron en el dispositivo.

Mientras los bomberos de la capital permanecían actuando en este servicio, se declaró un segundo incendio en el Parque Hermanos Millares, en el barrio de Escaleritas. Ante la coincidencia de ambas emergencias, fueron movilizados efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, con el apoyo de la Policía Local, para hacerse cargo de la intervención.

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Por el momento no han trascendido las causas de ninguno de los dos incendios ni si se han registrado personas afectadas. Ambos sucesos obligaron a desplegar un amplio dispositivo de emergencias en distintos puntos de la ciudad.

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