Dos incendios movilizan a los servicios de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria
Las llamas afectaron a una vivienda en San José y a una zona del Parque Hermanos Millares, en Escaleritas
Los servicios de emergencia intervinieron este domingo en dos incendios registrados con pocos minutos de diferencia en Las Palmas de Gran Canaria, uno de ellos en una vivienda del barrio de San José y otro en el Parque Hermanos Millares, en Escaleritas.
El primer aviso se produjo por un incendio en una vivienda situada en la calle Dolores de la Rocha, en el barrio de San José. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria, recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que participaron en el dispositivo.
Mientras los bomberos de la capital permanecían actuando en este servicio, se declaró un segundo incendio en el Parque Hermanos Millares, en el barrio de Escaleritas. Ante la coincidencia de ambas emergencias, fueron movilizados efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, con el apoyo de la Policía Local, para hacerse cargo de la intervención.
Por el momento no han trascendido las causas de ninguno de los dos incendios ni si se han registrado personas afectadas. Ambos sucesos obligaron a desplegar un amplio dispositivo de emergencias en distintos puntos de la ciudad.
- Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
- La Audiencia Nacional ordena devolver a Irlanda al hijo de 'el Monje', uno de los líderes de la mafia asentado en Lanzarote
- El viaducto del Guiniguada, un coloso de la ingeniería en Canarias con errores de obra 'inexplicables
- Muere un motorista de 38 años tras estrellarse contra una vivienda en El Salobre
- Se nos caen las casas': el desplazamiento de tierra en un barrio de Las Palmas de Gran Canaria pone en alerta a sus vecinos
- Una empresa de Chipre quiere buscar puzolanas en 471 hectáreas de San Bartolomé de Tirajana
- La UD Las Palmas es una coladera y no hay que fichar a Arana
- El bocadillo de pata que se ha convertido en un imprescindible de Gran Canaria: un clásico de la gastronomía canaria