Un coche abandonado en un paraje natural de Fuerteventura deja vertidos contaminantes y activa una investigación policial

Un vehículo abandonado en un espacio natural de Fuerteventura ha activado una investigación por un posible delito contra el medio ambiente. La Policía Local de Puerto del Rosario localizó el coche en el cauce de un barranco de la costa oeste del municipio, donde se detectaron vertidos de aceite y otros productos contaminantes con posible afección al suelo y al entorno marítimo.

El hallazgo se produjo en un paraje situado entre la playa del Puertito de Los Molinos y la playa de Jarugo, una zona de costa del municipio majorero en la que los agentes comprobaron, tras realizar una inspección ocular, que el vehículo habría sido abandonado de forma deliberada.

Según ha informado la Policía Local, la presencia del coche provocó el vertido de sustancias contaminantes en el cauce del barranco, afectando al subsuelo y generando un riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y del entorno marino cercano.

Vehículo localizado por la Policía Local de Puerto del Rosario en un barranco de la costa oeste del municipio, donde fue abandonado y provocó vertidos contaminantes. / Policía de Puerto del Rosario

El vehículo quedó abandonado en un cauce natural

Los agentes constataron que, además de los restos de aceite y otros productos contaminantes procedentes del propio vehículo, la carrocería y diferentes elementos del automóvil permanecían en el entorno natural, lo que incrementaba el impacto ambiental en la zona.

La Policía Local advierte de que este tipo de vertidos pueden afectar a la calidad del suelo, al agua y a especies vegetales y animales propias de los ecosistemas áridos de Fuerteventura.

La investigación busca identificar al responsable del abandono

Los hechos están siendo investigados como un posible delito contra el medio ambiente, recogido en el artículo 325 del Código Penal. Los agentes trabajan ahora para identificar y localizar al titular del vehículo y esclarecer las circunstancias en las que terminó abandonado en este espacio natural.

Además, se están realizando las gestiones necesarias para retirar el coche del lugar a la mayor brevedad y evitar que continúe la afección sobre el entorno.

La Policía Local de Puerto del Rosario ha trasladado que mantiene abiertas las pesquisas para determinar las posibles responsabilidades derivadas de este abandono.