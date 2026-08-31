Conato de incendio en una zona de contenedores en Tejeda

Un conato de incendio se declaró en la noche de ayer domingo, 30 de agosto, en una zona de contenedores ubicados en una obra en Lomo de Las Moradas, en el municipio grancanario de Tejeda, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias. La Sala recibió el aviso a las 23.10 horas.

El suceso tuvo lugar en la vía GC-607, conocida como carretera de Bentayga, hacia Cruz Timagada.

El fuego se declaró sin riesgo de propagación y fue controlado en unos 40 minutos por personal de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, según el Cecoes, aunque bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias también acudieron al lugar.