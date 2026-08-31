Detenida una mujer por seis robos en un hotel del sur de Fuerteventura mientras los turistas comían

La Guardia Civil ha esclarecido seis presuntos delitos de robo con escalo cometidos en apartamentos de un complejo hotelero de Costa Calma, en el municipio de Pájara, Fuerteventura. La investigación permitió identificar y detener a una mujer, a la que los agentes atribuyen inicialmente la autoría de los hechos.

Las pesquisas comenzaron después de que varios turistas alojados en el establecimiento presentaran denuncias por la desaparición de dinero, dispositivos electrónicos y otros objetos personales de sus apartamentos.

Según las denuncias, los robos se producían mientras los huéspedes se encontraban en el buffet del complejo durante las horas habituales de las comidas. La persona investigada habría aprovechado la ausencia de los turistas para acceder a las habitaciones y llevarse diferentes pertenencias.

Acceso a los apartamentos por terrazas y ventanas

Los investigadores determinaron que los seis hechos presentaban características similares. La presunta autora habría entrado en los apartamentos a través de las puertas de las terrazas que permanecían abiertas o utilizando las ventanas, aprovechando que las habitaciones estaban temporalmente vacías.

La coincidencia tanto del lugar como de la forma de actuar llevó al Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable a relacionar las diferentes denuncias y abrir una investigación conjunta.

Entre las actuaciones realizadas, los agentes analizaron las imágenes de los sistemas de videovigilancia del complejo hotelero. Esta información fue contrastada con los datos obtenidos durante las pesquisas y con los servicios de vigilancia estática que se encontraban establecidos en las franjas horarias en las que se habían producido los robos.

El trabajo permitió avanzar en la identificación de la persona que presuntamente estaba detrás de los diferentes hechos y localizarla posteriormente.

Más de 1.400 euros y numerosos dispositivos sustraídos

El conjunto de los seis delitos investigados dejó un perjuicio económico que incluye diferentes cantidades de dinero y objetos de valor.

En concreto, los denunciantes señalaron la desaparición de 1.470 euros en efectivo, además de 150 libras esterlinas y 700 coronas checas. A estas cantidades se suman varios dispositivos electrónicos.

Entre los objetos sustraídos figuran dos ordenadores, una tableta, dos teléfonos móviles y una consola Nintendo Switch, cuyo valor aproximado se sitúa en torno a los 5.000 euros. También desaparecieron otros efectos personales valorados en unos 430 euros.

La Guardia Civil señala que parte de los dispositivos electrónicos pudo ser recuperada tras la actuación policial. Las gestiones continúan para tratar de localizar el resto de los efectos que todavía no han sido recuperados.

La investigación continúa abierta

Una vez recopilados los elementos obtenidos durante la investigación, los agentes procedieron a la detención de la presunta autora de los seis delitos.

La investigación permanece abierta y la Guardia Civil no descarta que puedan producirse nuevas actuaciones relacionadas con estos hechos. La persona detenida fue puesta, junto con las diligencias elaboradas por los investigadores, a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Puerto del Rosario.