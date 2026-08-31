Detenido por vender droga y agredir a una policía en un centro comercial de Puerto Rico

La Policía Local de Mogán ha detenido a una persona por un presunto delito contra la salud pública y los delitos de resistencia, desobediencia y atentado a agente de la autoridad durante un dispositivo de vigilancia desarrollado, en la tarde del domingo, en el centro comercial Europa, de la localidad de Puerto Rico. Esta nueva intervención se enmarca en las operaciones que el cuerpo policial viene desarrollando con el firme objetivo de prevenir y erradicar el menudeo de droga en las zonas de mayor afluencia del municipio.

Los agentes, que estaban realizando un servicio de paisano, presenciaron cómo un hombre se acercaba a otro que se encontraba sacando dinero en uno de los cajeros de la zona. Tras aproximarse, ambos realizaron un intercambio, por lo que los policías decidieron intervenir al presunto comprador. Durante el registro corporal externo, los agentes le encontraron dos envoltorios de color blanco con una sustancia que, por su apariencia, podría tratarse de cocaína. Esta persona manifestó voluntariamente que había adquirido la sustancia al otro individuo por 60 euros. Posteriormente, los policías localizaron al presunto vendedor, que quedó retenido a la espera de la llegada de una patrulla uniformada.

Durante el mismo servicio, los agentes presenciaron otra transacción entre dos individuos. Uno de ellos fue observado agachándose y recogiendo algo de una pared para, seguidamente, realizar un intercambio con otro hombre. Tras intervenir a ambos, al presunto comprador se le localizó un envoltorio con una sustancia blanquecina que, de nuevo, podría tratarse de cocaína. El hombre relató a los agentes que acababa de adquirir “el medio” por 30 euros.

Registro corporal

En cuanto al presunto vendedor, durante el registro corporal externo los agentes le intervinieron 70 euros en dinero fraccionado. Además, en el mismo lugar donde había sido observado agachándose antes de realizar el intercambio, localizaron nueve envoltorios de color blanco, presumiblemente, cocaína.

Ante los indicios obtenidos, los agentes solicitaron el apoyo de una unidad uniformada para proceder a la detención de los dos presuntos vendedores. En el momento en que los policías comenzaron a informarles de los motivos de su detención y de sus derechos, uno de ellos adoptó una actitud violenta, desobedeciendo las órdenes de los agentes y ofreciendo una grave resistencia. Durante la intervención llegó a coger una piedra e intentó golpear con ella en la cabeza a uno de los policías, teniendo que ser reducido por los agentes.

Intento de huida

El detenido continuó con su actitud agresiva y, en otro momento de la intervención, empujó a una agente, provocando que cayera por unas escaleras situadas en las inmediaciones. Tras intentar huir, fue finalmente interceptado por los policías, que procedieron a su detención por un presunto delito contra la salud pública y por los delitos de resistencia, desobediencia y atentado a agente de la autoridad.

Por su parte, el segundo presunto vendedor aprovechó el momento en que los agentes intervenían ante la actitud violenta del otro individuo para emprender la huida. Uno de los policías inició su persecución, aunque finalmente lo perdió de vista a la altura del hotel Puerto Azul. En relación con este individuo se realizarán las correspondientes diligencias a partir de los indicios obtenidos durante la intervención.

El detenido fue informado de sus derechos y trasladado a las dependencias de la Policía Local de Mogán, donde posteriormente ejerció su derecho a ser asistido por un facultativo médico. Finalmente, fue trasladado al Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico para continuar con las diligencias correspondientes.