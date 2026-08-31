Muere una persona en el GC-1 tras sufrir una parada cardiorrespiratoria

Una persona ha fallecido este lunes, 31 de agosto, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras circulaba por la GC-1.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias 112, el suceso se produjo poco después del mediodía, en el kilómetro 38, dirección Norte.

A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) le realizó maniobras de reanimación avanzada, pero tan solo pudieron confirmar su fallecimiento.