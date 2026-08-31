Muere una persona en el GC-1 tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación avanzadas, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento
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Una persona ha fallecido este lunes, 31 de agosto, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras circulaba por la GC-1.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias 112, el suceso se produjo poco después del mediodía, en el kilómetro 38, dirección Norte.
A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) le realizó maniobras de reanimación avanzada, pero tan solo pudieron confirmar su fallecimiento.
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