'Pillados' en Tenerife al llegar de Gran Canaria con 22 kilos de cocaína ocultos en el coche

Un control rutinario de la Guardia Civil en el puerto de Santa Cruz de Tenerife acabó con la detención de dos varones que transportaban en su coche 22 kilos de cocaína. Los investigadores identificaron a los arrestados tras levantar sospechas durante una breve entrevista al desembarcar de un buque procedente de Gran Canaria.

Ambos ocupantes del vehículo tenían una actitud sospechosa y esquiva, además de incongruencia y contradicciones en la entrevista mantenida con los agentes actuantes, señala la Guardia Civil en una nota.

En ese momento, los agentes solicitaron comprobar el vehículo y encontraron un equipaje de grandes dimensiones en el maletero que tenía en su interior 20 paquetes embalados en cinta marrón. Así, una vez realizado el 'Drogatest' a su contenido dio un resultado positivo en cocaína.

5.000 euros

Una vez extraídos todos los embalajes se obtuvo un peso de 22 kilos de cocaína y se localizó en el interior del vehículo casi 5.000 euros.

Como resultado de la intervención policial se ha desarticulado una importante red de tráfico de drogas que transportaba más de 22 kilos de cocaína de gran pureza y que habría alcanzado un valor superior a 1,3 millones de euros, señala la Guardia Civil.

Los detenidos, junto a las diligencias y sustancias intervenidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión de ambos.

La actuación estuvo a cargo de agentes pertenecientes a la Sección Fiscal y Fronteras y a su Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del puerto de Santa Cruz de Tenerife, junto a la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera, han detenido en el puerto de la capital a dos personas que ocultaban más 22 kilos de cocaína en su vehículo.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife