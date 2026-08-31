"Te quieren matar, mantente a salvo": el mensaje que vincula al hijo de 'el Monje', asentado en Canarias, con la mafia irlandesa

Detrás de la extradición de Jamie Hutch, considerado uno de los cabecillas de la mafia irlandesa, se encuentra el sangriento conflicto que enfrenta a la familia con el clan Kinahan por el control del territorio y que ha dejado una veintena de muertos en la Costa del Sol entre 2015 y 2018. El hijo del histórico delincuente Gerry Hutch, conocido como el Monje, recibió en su teléfono móvil una advertencia de un agente jubilado de la Garda Síochána que lo vincula con el presunto delito de pertenencia a organización criminal que le atribuyen las autoridades de su país: "Te quieren matar, mantente a salvo".

Los hechos se remontan al año 2022. Por esa fecha, la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife aprobó una orden de entrada y registro en el domicilio en el que residía Gerry Hutch en Lanzarote. Parecía que el mafioso, que arrastra presuntos delitos de asesinato, tráfico de drogas, asaltos y robos, había dejado atrás su pasado maleante para abrazar una jubilación más tranquila en el Archipiélago. Sin embargo, las autoridades seguían con suspicacia cada uno de sus pasos.

Los investigadores sospechaban que el patriarca de la familia podía estar vinculado a varios casos de estafas a jubilados que residían en Canarias y, además, pesaba sobre él un posible caso de blanqueo de capitales relacionado con la apertura de numerosos establecimientos hoteleros. Con el fin de descubrir el alcance de los cargos, los agentes ingresaron en su vivienda en busca de indicios.

Estaba en peligro

Fruto de las pesquisas, los policías incautaron el teléfono móvil de su hijo Jamie. Y, mientras el dispositivo se encontraba bajo custodia, un mensaje hizo saltar las alarmas. El varón, que trabajaba para una empresa de mudanzas y se dedicaba a trasladar muebles de un lugar a otro de la Isla en una furgoneta, acababa de recibir una comunicación de un alto cargo de la Garda Síochána ya jubilado que le alertaba de que su integridad física corría grave peligro.

Esta advertencia motivó la apertura de una causa penal en su país natal, pues se sospechaba que el superintendente había utilizado los servicios de miembros en activo del cuerpo para obtener información confidencial sobre investigaciones policiales. Y, uno de esos datos secretos, es el que le habría comunicado a Hutch.

El Monje junto a un conocido cantando en un karaoke de Puerto del Carmen. / LP/DLP

Según la orden de extradición emitida por las autoridades irlandesas, Jamie cambió de nombre mediante escritura pública en octubre de 2021, apenas unos meses antes de la incautación de su móvil. Su letrado, Emilio Cabrera, asegura que el magistrado instructor que autorizó el registro no aprobó el volcado de datos por el que está siendo investigado.

La policía extranjera cree que mantuvo el contacto o recibió instrucciones de su padre para obtener información e inteligencia en relación con causas penales en curso de relevancia nacional en los que están implicados él mismo y sus asociados dentro del grupo delictivo organizado.

Las autoridades irlandesas creen que recibió instrucciones de su padre para obtener datos de causas penales

Por último, se le imputa la participación o contribución en actividades con la intención de facilitar la comisión de un delito grave por parte de un clan criminal o por cualquiera de sus miembros. Estas acciones habrían tenido lugar entre el 12 de abril de 2016 y el 29 de septiembre de 2021, durante el periodo en el que residía en Lanzarote.

La Audiencia Nacional, que avaló la extradición a su país natal, justificó la decisión porque, aunque la actividad delictiva se hubiera realizado desde España, no implica que los tribunales irlandeses no sean competentes para el enjuiciamiento ni que, por el contrario, pueda atribuirse a la jurisdicción española la competencia para la investigación de los hechos. Sin embargo, dejó en manos del juez de Arrecife la decisión de cuándo trasladarlo: si antes o después de que se celebre el juicio en Canarias.

Fuego cruzado

El detonante del fuego cruzado entre la familia y los Kinahan tuvo lugar hace nueve años en Málaga. Gary Hutch, de 34 años y sobrino de el Monje, fue ejecutado supuestamente a manos de sus rivales. En represalia, se han registrado 18 asesinatos desde 2016 hasta 2018.

El más salvaje ocurrió en 2016, cuando un grupo de sicarios disfrazados de policías irrumpió con fusiles de asalto durante una velada de boxeo que se celebraba en el Hotel Regency y en el que participaba el hijo del líder de los Kinahan. Se cree que era su objetivo, pero se equivocaron y mataron a un hombre de 50 años que recibió seis impactos de bala. Gerry Hutch fue investigado como autor material del crimen, pero quedó absuelto en 2023.