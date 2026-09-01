La Guardia Civil esclarece el robo de una embarcación de 45.000 euros en Mogán

La Guardia Civil ha esclarecido la sustracción de una embarcación de recreo valorada en unos 45.000 euros que desapareció de un puerto deportivo del municipio de Mogán y que posteriormente fue localizada a la deriva en aguas alejadas de la costa.

La investigación, desarrollada por agentes de la Comandancia de Las Palmas, comenzó después de que el propietario de la embarcación denunciara su desaparición. El barco se encontraba amarrado en el puerto cuando se produjo la sustracción.

A partir de la denuncia, los investigadores iniciaron las primeras comprobaciones para tratar de determinar qué había ocurrido y localizar a los responsables. Una de las principales líneas de trabajo se centró desde el principio en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del puerto deportivo.

Dos personas accedieron al puerto y huyeron con la embarcación

El análisis de las grabaciones permitió a los agentes observar la presencia de dos personas que accedieron al recinto ocultando su identidad y que, según la investigación, actuaron de manera coordinada.

Las imágenes permitieron reconstruir parte de la secuencia de los hechos. Una de las personas consiguió poner en marcha la embarcación y posteriormente abandonó el puerto con ella.

Las grabaciones aportaron información relevante sobre la forma en la que se produjo la desaparición y se convirtieron en uno de los elementos utilizados por los investigadores para avanzar en la identificación de los posibles implicados.

A partir de ese momento, la investigación se amplió con otras actuaciones destinadas a contrastar las primeras evidencias obtenidas.

La investigación permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos

Los agentes continuaron examinando las imágenes disponibles y recabaron declaraciones de testigos, además de realizar diferentes comprobaciones para tratar de establecer quiénes podían encontrarse detrás de la desaparición de la embarcación.

El trabajo permitió avanzar en la identificación de los presuntos implicados y situar a uno de ellos en las inmediaciones del puerto deportivo en el momento en que se produjo la sustracción.

Las pesquisas se prolongaron durante varios meses. En ese periodo, los investigadores fueron reconstruyendo los movimientos que habrían realizado los sospechosos y recopilando nuevos indicios sobre su posible relación con los hechos.

La investigación se desarrolló de forma progresiva, contrastando la información obtenida mediante las cámaras de vigilancia con los testimonios y el resto de comprobaciones realizadas por los agentes.

La embarcación apareció a la deriva en alta mar

Uno de los elementos que permitió continuar con la investigación fue la localización posterior de la embarcación.

El barco fue encontrado a la deriva por un navegante en aguas alejadas de la costa. Tras su recuperación, los investigadores pudieron disponer nuevamente de la embarcación y continuar con las actuaciones encaminadas a aclarar tanto las circunstancias de su desaparición como la posible participación de los sospechosos.

La localización del barco permitió mantener abierta la investigación y avanzar en la reconstrucción de lo sucedido desde que fue retirado del puerto deportivo hasta que apareció en el mar.

Dos hombres son investigados por un presunto delito de hurto

Después de varios meses de investigaciones, los agentes procedieron a investigar a dos varones como presuntos autores de un delito de hurto relacionado con la desaparición de la embarcación.

La investigación policial no descarta, además, que puedan existir otras personas implicadas en los hechos. Por el momento, la Guardia Civil mantiene abiertas las actuaciones necesarias para determinar si hubo más participantes y concretar las circunstancias en las que se produjo la sustracción.

Las diligencias pasan al juzgado de San Bartolomé de Tirajana

Una vez finalizadas las principales actuaciones policiales, las diligencias fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, órgano que dirige ahora las actuaciones judiciales.

La investigación de la Guardia Civil ha permitido así esclarecer la desaparición de una embarcación de recreo valorada aproximadamente en 45.000 euros, identificar a dos personas como presuntos implicados y recuperar el barco después de que fuera localizado a la deriva.