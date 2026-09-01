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Incendio en el último piso de un bloque de viviendas en Telde

Bomberos de Gran Canaria y efectivos de la Policía Nacional y Local de Telde se desplazaron hasta el inmueble, ubicado en la Rambla Pedro Lezcano Montalvo

Ambulancia del SUC en una imagen de archivo.

Ambulancia del SUC en una imagen de archivo. / La Provincia

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Bruno Betancor

Varias llamadas han alertado este martes al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias de un incendio declarado en el último piso de un bloque de viviendas situado en la Rambla Pedro Lezcano Montalvo, en el barrio de San Gregorio en Telde.

Tras recibirse el aviso, se activaron los recursos de emergencia necesarios para intervenir en el lugar y comprobar la situación. Hasta la zona se desplazaron bomberos de Gran Canaria, así como efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Telde.

Además, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió de forma preventiva ante la posibilidad de que fuera necesaria asistencia sanitaria.

Por el momento, la información facilitada no concreta las causas del incendio ni detalla si se produjeron daños personales o materiales.

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Rambla Pedro Lezcano Montalvo, en Telde

Rambla Pedro Lezcano Montalvo, en Telde / Google Maps

Habrá ampliación.

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