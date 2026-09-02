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Una conductora circula en dirección contraria en Las Palmas de Gran Canaria, choca contra varios coches y se niega al test de alcohol y drogas

La Unidad de Tráfico de la Policía Local intervino en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez tras el impacto del vehículo contra varios automóviles estacionados y abrió diligencias por un posible delito contra la seguridad vial

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino tras el incidente registrado en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino tras el incidente registrado en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez. / Policía Local LPA

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Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

Una conductora fue investigada por un posible delito contra la seguridad vial después de que, según informó la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, circulase presuntamente en dirección contraria y terminase impactando contra varios vehículos estacionados.

El incidente tuvo lugar en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez, donde tuvo que intervenir la Unidad de Tráfico del cuerpo policial tras el choque. Durante la actuación, la conductora se negó a realizar las pruebas de alcohol y drogas, una circunstancia que llevó a los agentes a instruir diligencias por un posible delito.

El vehículo impactó contra varios coches estacionados

Según la información facilitada por la Policía Local, el vehículo implicado circulaba presuntamente en sentido contrario antes de acabar chocando contra varios automóviles que se encontraban estacionados.

Hasta el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias concretas del incidente ni si hubo personas heridas.

Negarse a las pruebas de alcohol y drogas puede ser delito

Durante la intervención policial, la conductora rechazó someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas.

La negativa a realizar estos controles puede constituir un delito contra la seguridad vial, independientemente del resultado que hubiera podido arrojar la prueba, y puede acarrear consecuencias penales.

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La Policía Local recuerda la importancia de respetar las normas de circulación y colaborar con los agentes durante este tipo de actuaciones para garantizar la seguridad en las vías.

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