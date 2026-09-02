Desmantelan un punto de venta de drogas oculto tras un centro de masajes en Maspalomas

La Policía Nacional ha desmantelado en Maspalomas un presunto punto de venta de drogas que, según la investigación, operaba bajo la apariencia de un centro de terapias ayurvédicas y masajes tántricos. La operación se ha saldado con la detención de dos hombres, de 48 y 25 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La investigación, desarrollada durante tres meses por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Maspalomas, comenzó tras detectar indicios de una posible distribución de sustancias estupefacientes, especialmente drogas sintéticas relacionadas con prácticas de chemsex. Durante las pesquisas, los agentes intervinieron sustancias a siete compradores, reforzando la sospecha de que existía un punto activo de venta.

Un centro de masajes como presunta tapadera

Las pesquisas permitieron determinar que el establecimiento se anunciaba como un centro de terapias ayurvédicas y masajes tántricos, aunque, presuntamente, esa actividad servía como cobertura para la distribución de drogas. Con las pruebas recabadas, la Policía solicitó autorización judicial para registrar tanto el local como una vivienda vinculada al principal investigado.

Los registros, realizados de forma simultánea el 14 de agosto con la colaboración del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), terminaron con la detención de los dos sospechosos. Uno fue localizado en la vivienda y el otro en el establecimiento investigado.

Drogas sintéticas, cocaína y material para su distribución

Durante la operación, los agentes localizaron más de 300 gramos de una sustancia cristalina pendiente de análisis, unos 66,5 gramos de otra sustancia rocosa, 70 mililitros de GHB, además de cocaína, mefedrona, hachís, comprimidos presuntamente de éxtasis, numerosos fármacos y 24 frascos de popper. Parte de las sustancias ya estaban preparadas para su venta.

También fueron intervenidas cinco balanzas de precisión, material para dosificar y empaquetar la droga, teléfonos móviles, documentación, anotaciones con cantidades y clientes y 410 euros en efectivo.

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Más de 24.000 euros en droga

Según la valoración provisional de la Policía Nacional, las sustancias susceptibles de valoración económica intervenidas alcanzarían un valor aproximado de 24.600 euros en el mercado ilícito, una cifra a la que habría que sumar las drogas incautadas previamente a compradores durante el desarrollo de la investigación.