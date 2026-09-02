Detenido por dos atracos con un cuchillo de enormes dimensiones en Vecindario y Agüimes

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de dos delitos de robo con violencia e intimidación cometidos en establecimientos abiertos al público de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, y Agüimes, en Gran Canaria. Tras finalizar las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial y el juzgado competente decretó su ingreso en prisión provisional.

La investigación comenzó después de un atraco registrado en un supermercado de Vecindario, donde un individuo accedió al establecimiento armado con un cuchillo de grandes dimensiones. Según la información facilitada por la Guardia Civil este miércoles, el sospechoso amenazó a los empleados y exigió que le entregaran el dinero de la recaudación.

Durante el asalto se produjo un forcejeo con una de las trabajadoras. En el transcurso del enfrentamiento, la empleada consiguió quitarle al presunto autor una prenda que utilizaba para ocultar su rostro. Este elemento permitió a los investigadores disponer posteriormente de información que resultó relevante para avanzar en su identificación.

El sospechoso consiguió finalmente hacerse con una cantidad de dinero en efectivo y abandonó el supermercado rápidamente.

Un segundo robo en Agüimes

Los investigadores tuvieron que abordar posteriormente un segundo hecho de características similares ocurrido en un establecimiento del municipio de Agüimes.

En este caso, el individuo habría irrumpido en el local portando dos cuchillos de grandes dimensiones. Mediante amenazas directas a los trabajadores, consiguió apoderarse del dinero que se encontraba en la caja registradora y huyó del establecimiento.

La coincidencia entre ambos episodios llevó a las Áreas de Investigación de Vecindario y Agüimes a establecer una línea de trabajo conjunta. El objetivo era comprobar si existía una relación entre los dos robos y determinar quién podía encontrarse detrás de ellos.

Grabación donde un hombre atracó un establecimiento en Vecindario, en Gran Canaria / Guardia Civil

Para ello, los agentes analizaron diferentes elementos de las investigaciones, entre ellos el modus operandi utilizado en los atracos, las armas empleadas, las descripciones físicas aportadas por los testigos y las imágenes procedentes de los sistemas de videovigilancia.

Las pesquisas permitieron establecer, según la Guardia Civil, que los dos robos habían sido cometidos presuntamente por la misma persona. A partir de los indicios obtenidos, los investigadores pudieron avanzar en las labores destinadas a determinar su identidad y localizarlo.

Detenido en Las Palmas de Gran Canaria

Una vez identificada la persona investigada, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo que permitió localizarla y proceder a su detención en Las Palmas de Gran Canaria.

Tras el arresto, el sospechoso fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Vecindario, donde continuaron las diligencias relacionadas con los dos atracos investigados.

El detenido, considerado de elevada peligrosidad por la utilización reiterada de armas para intimidar a sus víctimas, ha ingresado en prisión provisional

La actuación policial concluyó con la remisión del detenido a la autoridad judicial. El juzgado acordó su ingreso en prisión provisional, una medida adoptada atendiendo a la gravedad de los hechos investigados y a los indicios reunidos durante las pesquisas.

Las actuaciones realizadas por los agentes fueron remitidas a los órganos judiciales competentes de San Bartolomé de Tirajana y Telde, mientras la investigación continúa bajo la dirección de la autoridad judicial.