Dos detenidos por robar a punta de cuchillo a una pareja e intentar apuñalar a un militar en Fuerteventura

Iban armados con una navaja multiusos y un cuchillo, y su objetivo –presuntamente– estaba claro: robar. No importaba el lugar en el que asaltar a las víctimas ni las instalaciones que hubiese alrededor, aunque una de ellas fuese una base militar. Dos individuos, de 49 y 29 años, atracaron el lunes por la noche a una pareja frente al Regimiento de Infantería Soria nº 9, en Fuerteventura, con la intención de desvalijar a los afectados. No contentos con amenazarlos con las armas blancas, intentaron apuñalar a uno de los militares que intervino para reducirlos. Los dos autores fueron detenidos por la Policía Nacional.

El robo ocurrió a las 22 horas en la calle Comandante Díaz Trayter de Puerto del Rosario, delante del acuartelamiento del Ejército de Tierra. En la vía pública, los ahora arrestados se cruzaron con dos jóvenes –un chico y una chica– a los que interceptaron para sustraerles los objetos de valor.

Los militares se percataron de lo ocurrido a través de las cámaras de seguridad de la base. En las imágenes vieron a cuatro personas alteradas y cómo, en un momento determinado, una de ellas intentó apuñalar a otra con un cuchillo, lo que les llevó a salir de inmediato a la calle para evitar la agresión.

En el exterior, los dos autores se habían abalanzado sobre el joven, que trataba de oponer resistencia. Los militares lograron rescatar a la chica y la introdujeron en las instalaciones para garantizar su seguridad, al tiempo que otros intervinientes intentaba frenar la pelea.

Disparos al salvas

Al mediar para separar a los tres hombres, uno de los militares sufrió cortes en una mano cuando uno de los individuos arremetió contra él para acuchillarlo. Necesitó la ayuda de otro compañero para reducirlo y quitarle el arma.

La agresividad de los asaltantes fue tal que los militares, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, se vieron obligados a realizar varios disparos de salvas al aire para que la reyerta cesase.

Desde la base se dio la voz de alarma a la Policía Nacional. Cuando los agentes llegaron, vieron que los militares retenían a los dos implicados y los apuntaban con las armas para que no escapasen. Los agentes procedieron a la detención y auxiliaron también al joven que había sido asaltado.

Este relató que lo habían atacado por la espalda y agarrado del cuello mientras lo amenazaban con un cuchillo para robarle. Tuvo que ser trasladado al Hospital General de Fuerteventura por las lesiones sufridas.

Los dos autores quedaron detenidos por los presuntos delitos de robo con violencia y amenazas graves.