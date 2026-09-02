Una macroperación contra el narcotráfico deja al menos ocho detenidos en aguas canarias
El remolcador, cargado presuntamente con cocaína, salió el 13 de julio del puerto de Gibraltar con destino Marruecos
Una macroperación contra el narcotráfico ejecutada por la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera –con la colaboración de agencias internacionales contra la droga– se ha saldado con al menos ocho tripulantes de un buque remolcador detenidos.
El abordaje de la embarcación GT Victory, con bandera panameña y cuyo destino comunicado era Marruecos, se produjo este martes en aguas canarias, tras recibir un aviso internacional de que podía ir cargada, presuntamente, con cocaína y que los marineros –todos ellos extranjeros y con los roles diferenciados– estarían armados.
La operación de asalto al remolcador no fue sencilla debido a la resistencia que opusieron los narcotraficantes, que se negaron a detener el buque pese a las órdenes de las autoridades. Esto provocó la realización de maniobras peligrosas y que se produjese una persecución por aguas cercanas al Archipiélago hasta lograr que apagasen los motores.
Según las fuentes consultadas por LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, no se registró ningún herido ni entre los arrestados ni entre los agentes que participaron en la intervención. Pese a la presencia de armas, tampoco hubo un tiroteo, entendido este como el intercambio de disparos entre las autoridades y los narcotraficantes.
La operación continúa, en el momento de escribir estas líneas, en curso y no se descartan nuevas actuaciones ni arrestos. Por su parte, los ocho detenidos han sido traslados a Gran Canaria. Todavía no ha trascendido la cantidad de droga incautada.
El GT Victory, un remolcador de altura construido hace 50 años en Países Bajos, fue registrado por última vez hace 50 días en el puerto de Gibraltar, de donde partiría con destino a Marruecos. En cambio, según la última posición recibida por los radares, el día 16 de julio estuvo entre Corea del Sur y Japón. Desde entonces, y hasta este martes, fue un buque fantasma.
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