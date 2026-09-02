El remolcador interceptado en Canarias con ocho narcotraficantes a bordo iba cargado con 3.300 kilos de cocaína

El remolcador GT Victory, interceptado este martes en aguas próximas a Canarias con ocho tripulantes a bordo, iba cargado con más de 3.361 kilogramos de cocaína. El buque se encuentra bajo custodia en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, a donde fue trasladado. Los ocho marineros fueron evacuados a Gran Canaria, a la espera de pasar a disposición de la Audiencia Nacional, órgano encargado del caso.

En el registro del remolcador, las fuerzas de seguridad españolas han descubierto 139 fardos de droga, con un peso total de 3.361 kilos, informa Efe.

La operación fue desarrollada por la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional y Aduanas. El abordaje del GT Victory, con bandera panameña y cuyo destino comunicado era Marruecos, no fue sencillo por la resistencia que opusieron los narcotraficantes, que se negaron a detener el buque pese a las órdenes de las autoridades.

Esto provocó la realización de maniobras peligrosas y que se produjese una persecución por aguas cercanas al Archipiélago hasta lograr que apagasen los motores.

Según las fuentes consultadas por LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, no se registró ningún herido ni entre los arrestados ni entre los agentes que participaron en la intervención.

El GT Victory, un remolcador de altura construido hace 50 años en Países Bajos, fue registrado por última vez el 13 de julio en el puerto de Gibraltar, de donde partiría con destino a Marruecos. En cambio, según la última posición recibida por los radares, tres días más tarde estuvo entre Corea del Sur y Japón.