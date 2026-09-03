Alarma por el hallazgo de una ardilla moruna en un coche de alquiler en Canarias

Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote y el Equipo de Intervención de RedEXOS han capturado en Playa Honda, municipio de San Bartolomé (Lanzarote) un ejemplar de ardilla moruna, una especie considerada exótica invasora en Canarias. El animal habría llegado a Lanzarote de forma accidental, oculto en la carrocería de un coche de alquiler que fue trasladado desde Fuerteventura por una pareja de turistas.

Fuerteventura es actualmente la única isla del Archipiélago en la que la ardilla moruna se encuentra naturalizada. La aparición de un ejemplar fuera de ese territorio activa los mecanismos de alerta para evitar que pueda establecerse y reproducirse en otro espacio insular.

La captura se produjo después de que un vecino comunicara el avistamiento a la Policía Local de San Bartolomé. Los agentes trasladaron el aviso a los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo, que posteriormente solicitaron la intervención de RedEXOS.

La actuación pudo completarse con rapidez mediante el empleo de un atrayente alimenticio. Según la información facilitada por Medio Ambiente, el animal fue capturado sin sufrir daños durante la operación.

El ejemplar será trasladado a un núcleo zoológico

Una vez capturada, la ardilla quedó bajo control de los servicios responsables. Al tratarse de una especie exótica catalogada, está previsto su traslado a un núcleo zoológico autorizado.

La intervención pretende evitar que el ejemplar permanezca libre en Lanzarote y pueda llegar a establecerse. Desde Medio Ambiente del Cabildo recuerdan que la presencia de especies exóticas invasoras puede generar impactos sobre los ecosistemas de las islas, especialmente cuando consiguen reproducirse y ampliar su área de distribución.

La propia historia de la ardilla moruna en Fuerteventura evidencia la capacidad de expansión que puede alcanzar esta especie. Los cientos de miles de ejemplares que actualmente se distribuyen por la isla descienden de una única pareja, liberada durante la década de 1960.

Publicación de Facebook que muestra un ejemplar de ardilla moruna en un coche de alquiler en Lanzarote.

Una amenaza para la biodiversidad de Lanzarote

La llegada de la ardilla moruna a Lanzarote supone un riesgo para la biodiversidad de la isla, según advierten desde el área de Medio Ambiente del Cabildo.

Su expansión puede afectar a la vegetación, distintas especies de fauna y los cultivos, además de provocar posibles consecuencias económicas. También se han señalado potenciales riesgos relacionados con la salud pública.

Recomiendan no intentar capturar al animal

Ante un posible avistamiento, las autoridades recomiendan no intentar capturar, manipular ni liberar al animal por cuenta propia. La indicación busca evitar tanto riesgos para las personas como actuaciones que puedan dificultar la localización y control del ejemplar.

Las autoridades piden que cualquier persona que observe una ardilla moruna fuera de Fuerteventura lo comunique inmediatamente. La recomendación se extiende también a cualquier otra especie exótica invasora que pueda encontrarse en fase de alerta temprana, con independencia de la isla.

Los avisos pueden realizarse a través del 112, de la Policía Local del municipio donde se produzca el avistamiento o directamente mediante los servicios especializados de Medio Ambiente y RedEXOS.

Para contactar con los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote está disponible el teléfono 928 598 548, mientras que el Equipo de Intervención de RedEXOS atiende avisos en el 646 601 457, también mediante WhatsApp.