Incautadas 31 plantas de marihuana en una vivienda de Santa Brígida

La Policía Local y la Guardia Civil han incautado en una vivienda de Santa Brígida 31 plantas de marihuana, en una entrada y registro que se realizó este jueves.

Plantas de marihuana decomisadas en una vivienda de Santa Brígida / LP/DLP

La inspección, ejecutada en la zona de Cuevas del Guanche, se inicia tras una inspección de la Policía en el domicilio. Al constatar lo que había en el interior, los agentes dieron aviso a la Guardia Civil de San Mateo, que la mañana de este jueves se personó en la vivienda para realizar la inspección.

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En el interior, los intervinientes hallaron 31 plantas de cannabis que inmediatamente decomisaron.