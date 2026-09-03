Una mujer de 68 años sufre una parada cardiorrespiratoria en la playa de Las Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer de 68 años fue rescatada del mar este jueves, 3 de septiembre, en la playa de Las Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria, después de sufrir un episodio de ahogamiento que derivó inicialmente en una parada cardiorrespiratoria.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió a las 11.56 horas la alerta relacionada con el rescate de una mujer del agua. Tras recibir y clasificar la información, el servicio coordinador activó los recursos necesarios para atender la emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Policía Nacional y la Policía Local, que participaron en las diferentes tareas de rescate, asistencia sanitaria y seguridad.

Los socorristas iniciaron los primeros auxilios

El personal del servicio de salvamento en playas de Cruz Roja fue el encargado de sacar a la mujer del agua. Una vez fuera del mar, los profesionales comenzaron a prestarle los primeros auxilios mientras se movilizaban los recursos sanitarios.

La situación requería una intervención urgente debido al estado en el que se encontraba la afectada.

El coordinador del Servicio de Urgencias Canario contactó con la persona que había alertado de lo ocurrido y, a partir de los datos obtenidos, decidió movilizar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

Ambos recursos fueron activados por el gestor de recursos del SUC y se dirigieron a la playa de Las Alcaravaneras para continuar con la atención a la mujer.

Los sanitarios lograron revertir la parada

A la llegada de los profesionales sanitarios, la mujer se encontraba, según informó el 112, en parada cardiorrespiratoria y presentaba signos de ahogamiento.

El personal del SUC continuó las maniobras de reanimación cardiopulmonar que habían iniciado los efectivos de Cruz Roja. En este caso, los sanitarios aplicaron técnicas avanzadas de reanimación con el objetivo de recuperar las funciones vitales de la paciente.

Las maniobras consiguieron revertir la parada cardiorrespiratoria. Posteriormente, los profesionales sanitarios estabilizaron a la afectada antes de proceder a su traslado a un centro hospitalario.

Trasladada en estado crítico al Hospital Doctor Negrín

Una vez estabilizada, la mujer fue evacuada en la ambulancia medicalizada del SUC hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde ingresó en estado crítico.

El suceso movilizó también a agentes de los cuerpos policiales. La Policía Nacional y la Policía Local fueron activadas por el gestor de recursos del CECOES 112 y sus efectivos colaboraron en el dispositivo desplegado en torno a la emergencia.