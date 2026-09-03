Nueve detenidos por presunto ‘petaqueo’ de combustible en el sureste de Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas en Gran Canaria durante una operación dirigida contra el denominado «petaqueo», una actividad relacionada con el transporte y suministro presuntamente ilícito de combustible. En el dispositivo se han intervenido cuatro furgonetas de gran capacidad que, según la investigación, podrían haber sido utilizadas para trasladar grandes cantidades de carburante con destino a embarcaciones.

La actuación se enmarca en las labores de prevención de la delincuencia desarrolladas por la Comandancia de Las Palmas. Las primeras sospechas surgieron después de que los agentes detectaran dos furgonetas de alquiler con características y circunstancias de uso que, de acuerdo con la investigación, resultaban compatibles con el posible transporte de una cantidad importante de combustible.

A partir de esas primeras comprobaciones, los investigadores siguieron el rastro de las personas relacionadas con ambos vehículos. Las pesquisas apuntaron a una posible operativa dedicada a la tenencia, transporte y suministro de combustible, presuntamente destinada a abastecer embarcaciones.

Nueve detenidos por presunto ‘petaqueo’ de combustible en Gran Canaria / Guardia Civil

El dispositivo arrancó en Pozo Izquierdo

Con la información obtenida durante la investigación, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia en la zona de Pozo Izquierdo (Santa Lucía de Tirajana), donde los agentes localizaron las dos furgonetas inicialmente investigadas.

En el mismo lugar aparecieron otros dos vehículos de características similares. Los investigadores sospecharon que las cuatro furgonetas podían estar relacionadas con la misma actividad, por lo que mantuvieron el seguimiento sobre el grupo.

Mientras se desarrollaba este operativo, los agentes tuvieron conocimiento de la presencia en la costa de una embarcación semirrígida de grandes dimensiones. Según la información facilitada por la Guardia Civil, la embarcación navegaba a gran velocidad y no llevaba identificación visible. Su recorrido se dirigía hacia el norte hasta llegar a las inmediaciones de Salinas de Matorral.

Los arrestados están acusados de delitos relacionados con la tenencia, transporte o suministro ilícito de combustibles y pertenencia a grupo criminal

Posteriormente, las cuatro furgonetas comenzaron a desplazarse juntas por caminos de tierra en dirección al litoral. Los vehículos accedieron a la zona de Salinas de Matorral a través del barranco de Tirajana, en el marco del dispositivo que seguían los investigadores.

Sospechas de suministro de combustible a una embarcación

Los agentes observaron entonces indicios que, según la investigación, serían compatibles con un posible trasvase o suministro de combustible desde las furgonetas a la embarcación.

Ante esta situación, se preparó un operativo para interceptar los vehículos a su regreso. En estas actuaciones participaron efectivos de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, que prestaron apoyo al dispositivo desplegado en la zona.

El operativo tuvo una incidencia durante la intervención de una de las furgonetas. El vehículo tomó una dirección contraria y emprendió la huida por el barranco de Tirajana en dirección hacia El Doctoral y Vecindario.

Tres de los detenidos fueron además investigados por delitos de desobediencia grave y contra la seguridad vial tras emprender la huida de una de las furgonetas

Durante la persecución, los ocupantes del vehículo no atendieron las señales luminosas y acústicas realizadas por los agentes. Además, según la información aportada por la Guardia Civil, llevaron a cabo maniobras que incumplían las normas de circulación y que generaron una situación de riesgo tanto para peatones como para otros usuarios de la vía.

Después de varios minutos, los agentes lograron detener la marcha de la furgoneta e interceptar el vehículo, procediendo a la detención de sus tres ocupantes.

Garrafas y dos depósitos de 1.000 litros

El balance de la operación se saldó con cuatro furgonetas de gran capacidad intervenidas y nueve personas detenidas. La investigación atribuye a los arrestados una presunta participación en delitos relacionados con la tenencia, el transporte o el suministro ilícito de combustibles líquidos, además de un posible delito de pertenencia a grupo criminal.

Durante la intervención, los agentes localizaron y se incautaron de diversa documentación y de numerosas garrafas de combustible, algunas vacías y otras que todavía contenían carburante.

También fueron encontrados dos depósitos con una capacidad de 1.000 litros cada uno, en cuyo interior quedaban restos de combustible. Estos elementos forman parte ahora de las diligencias que se han puesto a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil señala además que a tres de los nueve detenidos se les atribuyen otros presuntos delitos relacionados con los hechos ocurridos durante la persecución: desobediencia grave y delitos contra la seguridad vial.

Guardia Civil y Policía Local participaron en el operativo

La intervención contó con la participación de efectivos de la Guardia Civil de Vecindario y Agüimes, además de agentes de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana.

La Policía Local desplegó personal y medios para colaborar en las actuaciones dirigidas por la Guardia Civil, especialmente en el dispositivo establecido para localizar e interceptar los vehículos que regresaban de la costa.

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Tras las detenciones y la intervención de los vehículos y del material localizado, la investigación continúa abierta. La Guardia Civil ha señalado que las diligencias instruidas serán remitidas a la autoridad judicial competente, mientras prosiguen las actuaciones destinadas a esclarecer por completo las circunstancias de los hechos.