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Rescatan a un joven de 18 años con síntomas de ahogamiento en la costa de La Oliva

Un socorrista del servicio de salvamento logró sacar al varón del mar, siendo trasladado posteriormente en ambulancia del SUC al Hospital General de la isla con pronóstico moderado.

Grandes Playas de Corralejo

Grandes Playas de Corralejo / La Provincia

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Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

Un joven de 18 años de edad ha sido evacuado este jueves al Hospital General de Fuerteventura tras sufrir un incidente de ahogamiento en la zona de Grandes Playas, dentro del municipio de La Oliva.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el aviso se registró a las 14:22 horas, cuando un socorrista de la citada playa alertó a la sala operativa de que acababa de rescatar del mar a un bañista con signos evidentes de ahogamiento.

Asistencia y traslado sanitario

Hasta el lugar se desplazó de inmediato una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). A su llegada, el personal sanitario valoró y prestó la primera asistencia al afectado, quien presentaba síntomas de ahogamiento de carácter moderado, salvo complicaciones.

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Tras ser estabilizado en el lugar, el afectado fue trasladado en la ambulancia del SUC al centro hospitalario insular. En el dispositivo de emergencia también intervinieron agentes de la Policía Local, quienes colaboraron con los recursos sanitarios durante la resolución del incidente.

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