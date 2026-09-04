Un vecino graba el abandono de una lavadora en Arrecife y la Policía Local identifica a los responsables

La colaboración de un vecino ha permitido a la Unidad de Medio Ambiente y Residuos Sólidos de la Policía Local de Arrecife identificar a dos personas relacionadas con el abandono de una lavadora y otros residuos en la vía pública.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Tajaraste (barrio de Argana Alta), donde un ciudadano presenció cómo dos personas dejaban diversos residuos junto a uno de los contenedores instalados en la zona. En lugar de limitarse a informar de lo ocurrido, el vecino decidió grabar la escena y entregar posteriormente las imágenes a los agentes.

Además del vídeo, facilitó una referencia aproximada sobre la franja horaria en la que se había producido el abandono. Estos datos resultaron relevantes para que los agentes pudieran comenzar las comprobaciones destinadas a localizar a los responsables.

El concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Arrecife, Jacobo Lemes, ha puesto en valor tanto la actuación del ciudadano como el trabajo desarrollado por la unidad policial especializada.

Las cámaras del entorno ayudaron a localizar el vehículo

Uno de los obstáculos a los que se enfrentaron los agentes fue que el lugar concreto donde fueron depositados los residuos no cuenta con cámaras de videovigilancia. Por ello, la investigación tuvo que apoyarse en otros elementos disponibles.

Los agentes recurrieron a las imágenes captadas por cámaras municipales situadas en distintos puntos del entorno, teniendo en cuenta además la franja horaria proporcionada por el vecino que había registrado el vertido.

A partir de estas comprobaciones, la Unidad de Medio Ambiente y Residuos Sólidos consiguió determinar cuál era el vehículo empleado para trasladar los residuos. La investigación continuó posteriormente con las gestiones necesarias hasta identificar a las dos personas que, según la actuación policial, estarían detrás del abandono.

Ambas son vecinos de Arrecife y serán propuestas para sanción por un presunto incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza y Sostenibilidad.

La actuación pone de manifiesto que la ausencia de cámaras justo en el punto donde se produce un vertido no impide necesariamente realizar una investigación. En este caso, la información aportada por un ciudadano permitió establecer un punto de partida y relacionarlo después con las imágenes disponibles en otras zonas próximas.

El Ayuntamiento destaca la colaboración ciudadana

Jacobo Lemes ha agradecido públicamente este viernes la decisión del vecino de comunicar los hechos y entregar las imágenes a la Policía Local. El concejal considera que este tipo de colaboración puede resultar determinante para identificar a quienes abandonan residuos en espacios públicos.

El responsable municipal de Limpieza también ha destacado la labor realizada por los agentes especializados, que tuvieron que analizar la información disponible y realizar distintas comprobaciones antes de llegar hasta las personas identificadas.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que la participación de los residentes puede facilitar la actuación frente a comportamientos que afectan a la limpieza de las calles. La aportación de imágenes, horarios o cualquier otro dato útil puede servir para orientar las investigaciones cuando no existen registros directos del momento en que se produce el vertido.

Los enseres no deben dejarse junto a los contenedores

El abandono de una lavadora u otros objetos voluminosos junto a un contenedor no constituye una alternativa a los sistemas habilitados para la retirada de residuos. Desde la Concejalía de Limpieza recuerdan que los enseres y residuos deben gestionarse a través de los canales establecidos por el Ayuntamiento, en lugar de depositarlos directamente en la vía pública.

El Ayuntamiento de Arrecife mantiene así el llamamiento a los vecinos para que utilicen los procedimientos municipales disponibles cuando necesiten deshacerse de muebles, electrodomésticos u otros enseres.