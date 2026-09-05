Muere una mujer en Lanzarote tras ser sacada del mar en parada cardiorrespiratoria

Una mujer ha fallecido este sábado en Lanzarote tras ser sacada del mar en parada cardiorrespiratoria en la costa de Punta Mujeres, en el municipio de Haría.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso se produjo a las 13:00 horas, y en él se informaba de que varias personas, entre las un bombero fuera de servicio, le estaban practicando maniobras de reanimación. En ese momento se activaron los recursos de emergencia necesarios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), a su llegada, valoró y asistió a la afectada, continuando con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Por su parte, la Guardia Civil custodió el cuerpo de la fallecida hasta la llegada de la autoridad judicial y realizaron las diligencias correspondientes, mientras que la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.