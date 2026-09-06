Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Telde
Los bomberos localizaron el cuerpo sin vida en el interior del inmueble tras extinguir las llamas
Un hombre ha fallecido durante la madrugada de este domingo en el incendio declarado en una vivienda situada en la calle Tabaibal, en el municipio de Telde, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El aviso se recibió a las 01.08 horas, momento en el que el 112 activó a los recursos de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) , una medicalizada y otra sanitarizada, así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.
Los bomberos extinguieron el incendio y, durante las labores de intervención, localizaron a una persona en el interior de la vivienda. A la llegada de los sanitarios, estos solo pudieron confirmar el fallecimiento del afectado.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso, mientras que la Policía Local colaboró con el resto de los servicios de emergencia durante la intervención.
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