Arrecife abre un expediente al circo instalado junto a la Vía Medular por verter aguas fecales en una zanja

La Policía Local de Arrecife ha incoado un expediente sancionador a la empresa titular del circo instalado junto a la Vía Medular, después de realizar una inspección en la parcela a raíz de los avisos recibidos por parte de vecinos de la zona debido a los malos olores.

Según el acta levantada por los agentes, durante la inspección se habría constatado la existencia de vertidos de aguas fecales directamente al subsuelo. La instalación se encuentra en una parcela privada situada en las proximidades del edificio central de los Juzgados de Arrecife y del barrio de Las Salinas.

De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento, los responsables del circo habrían habilitado una zanja de grandes dimensiones en el terreno para evacuar las aguas residuales procedentes de las caravanas y de las instalaciones del recinto.

Vertidos de aguas fecales del circo instalado junto a la Rambla Medular en Arrecife. / P. L. A.

El municipio dispone de red de saneamiento

El Consistorio señala que la zona donde se encuentra instalada la actividad cuenta con una amplia red de saneamiento, por lo que la evacuación de las aguas residuales mediante tuberías hacia el subsuelo de la parcela habría incumplido la normativa aplicable.

Los agentes municipales constataron durante su actuación la existencia de una red de conducciones utilizada, según el expediente, para llevar las aguas fecales de las instalaciones hasta el punto de vertido.

El Ayuntamiento considera especialmente relevante el impacto que pueden tener este tipo de actuaciones sobre el entorno, dado que las aguas residuales se estarían introduciendo directamente en el terreno sin el tratamiento correspondiente.

El expediente recoge posibles infracciones ambientales

El acta de infracción elaborada por la Policía Local recoge, según el Consistorio, tres posibles incumplimientos de la Ley de Residuos de Canarias. En concreto, se hace referencia a los artículos 38.2.c, 38.2.d y 38.2.e.

La normativa contempla entre las conductas sancionables el abandono, vertido o eliminación incontrolada de determinados residuos, así como aquellos casos en los que, por su volumen o peligrosidad, puedan ocasionarse daños graves a los recursos naturales.

La apertura del expediente administrativo no implica por sí misma una resolución definitiva sobre las responsabilidades, ya que corresponde al procedimiento sancionador determinar los hechos y las consecuencias que, en su caso, procedan.

La actividad se desarrolla en un terreno de titularidad privada situado en un punto de Arrecife próximo a la Vía Medular, una de las principales vías de comunicación de la capital lanzaroteña.

El Ayuntamiento comunicará el caso al Seprona

Ante la gravedad que el Consistorio atribuye a los hechos y ante la posibilidad de que los vertidos pudieran haberse producido en más ocasiones, el Ayuntamiento de Arrecife tiene previsto poner la información en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

La comunicación permitirá valorar si, además de las posibles consecuencias administrativas derivadas del expediente municipal, pudiera existir algún tipo de responsabilidad penal.

Mientras tanto, el Área de Infracciones y Sanciones del Ayuntamiento de Arrecife será la encargada de tramitar el procedimiento administrativo correspondiente y determinar, conforme a la normativa, las medidas que puedan resultar aplicables.

El caso se inicia después de las quejas vecinales por los malos olores y de la posterior inspección realizada por la Policía Local, que permitió localizar las instalaciones y el sistema de evacuación de aguas residuales descrito en el acta.