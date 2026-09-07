Detenido un joven de 21 años tras herir con un cuchillo a un hombre en un parque de Telde por negarse a darle su teléfono

La Policía Nacional ha detenido en Telde a un joven de 21 años como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca después de un incidente ocurrido en el parque Arnao. El hombre arrestado habría utilizado un cuchillo durante una discusión con otro varón, que terminó con una herida en el muslo.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 18:30 horas de ayer domingo, 6 de septiembre, cuando los agentes fueron requeridos por la sala CIMACC 091 para desplazarse hasta el parque, donde se había producido un altercado. La llamada alertaba además de que un vigilante de seguridad había conseguido retener a uno de los implicados.

Cuando los policías llegaron al lugar encontraron al vigilante junto al joven que posteriormente fue detenido. El trabajador explicó que se había producido una disputa entre dos personas y que la víctima presentaba una herida incisa en el muslo izquierdo, aparentemente causada por un arma blanca.

La víctima asegura que le exigió el teléfono

Según el relato facilitado por la víctima a los agentes, el joven se habría aproximado a él portando un cuchillo y reclamándole que le entregara su teléfono móvil.

Ante la negativa del hombre, ambos comenzaron una discusión que derivó en un forcejeo. Durante ese enfrentamiento, la víctima sufrió un golpe que le provocó la lesión en el muslo.

Un vigilante de seguridad testigo de los hechos intervino para separar a ambos y logró reducir al presunto agresor

La situación fue interrumpida por un vigilante de seguridad que se encontraba en el parque. El trabajador intervino para separar a los dos hombres y, antes de reducir al presunto agresor, habría observado que este llevaba un cuchillo de cocina en la mano derecha.

De acuerdo con las declaraciones recabadas durante la intervención policial, el joven entregó posteriormente el arma a un conocido. Esta segunda persona habría salido del parque con el cuchillo y lo habría escondido en una obra situada en una calle cercana.

Los agentes encuentran el cuchillo oculto

Tras recibir esta información, los policías se desplazaron hasta el punto indicado para localizar el arma. Allí encontraron el cuchillo oculto debajo de un palé de madera.

Los agentes procedieron a intervenir el objeto como posible instrumento utilizado en la agresión, incorporándolo a las actuaciones policiales relacionadas con el caso.

Los agentes localizaron posteriormente el cuchillo utilizado, que había sido ocultado en una obra cercana por un amigo del detenido

La investigación permitió reconstruir de forma inicial lo sucedido a partir de las declaraciones de las personas implicadas y de los datos obtenidos en el lugar del incidente.

El herido fue trasladado al hospital

La víctima recibió una primera asistencia por parte de los servicios sanitarios desplazados hasta el parque Arnao. Posteriormente, fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica por la lesión que presentaba en el muslo.

Por su parte, los agentes procedieron a detener al joven de 21 años como presunto responsable de las lesiones. La Policía Nacional señala que, una vez completadas las diligencias correspondientes, el arrestado será puesto a disposición de la autoridad judicial competente.