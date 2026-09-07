Un hombre de 56 años resulta herido grave tras ser atropellado por una guagua en el Sur de Gran Canaria

Un hombre de 56 años resultó herido de carácter grave en la noche del domingo tras ser atropellado por una guagua en la Avenida de Gran Canaria, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente tuvo lugar el 6 de septiembre de 2026, alrededor de las 23:19 horas. A esa hora, el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un peatón había sido alcanzado por un vehículo de transporte público en esta vía del sur de Gran Canaria.

Tras recibir y clasificar la información facilitada por el alertante, el Centro Coordinador trasladó el aviso a los servicios de emergencia correspondientes para atender al afectado y gestionar la intervención en el lugar.

Trasladado al Hospital Insular de Gran Canaria

En respuesta a la emergencia participaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de la Policía Local.

El coordinador sanitario del SUC, después de recabar información sobre el estado del herido y las circunstancias comunicadas inicialmente, movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

Los recursos sanitarios se desplazaron hasta el punto del atropello, donde el personal del SUC realizó una primera valoración del hombre y procedió a prestarle asistencia. El afectado presentaba inicialmente un traumatismo grave en una extremidad inferior.

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Los sanitarios llevaron a cabo su inmovilización y estabilización antes de efectuar el traslado a un centro hospitalario. Finalmente, el hombre fue evacuado en la ambulancia medicalizada hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde quedó bajo atención sanitaria.