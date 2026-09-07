La Policía Local de Mogán detiene al individuo que huyó de un operativo antidroga en Puerto Rico

La Policía Local de Mogán detuvo el pasado viernes, 4 de septiembre, al individuo que el pasado 30 de agosto logró huir durante un dispositivo de vigilancia contra el menudeo de droga desarrollado en el Centro Comercial Europa, en la localidad de Puerto Rico. La detención se produjo tras nuevas actuaciones de vigilancia y seguimiento llevadas a cabo por el cuerpo policial en la misma zona, donde se mantiene un refuerzo de la presencia preventiva.

En aquella intervención, los agentes, que actuaban de paisano, detectaron dos transacciones de sustancias estupefacientes y procedieron a intervenir tanto a los presuntos compradores como a los vendedores. Uno de estos últimos ofreció una fuerte resistencia, llegando a agredir a los policías, mientras que el segundo individuo aprovechó ese momento para emprender la huida, perdiéndose su rastro en las inmediaciones del hotel Puerto Azul.

Durante los días siguientes, la Policía Local continuó recopilando información y realizando vigilancias específicas en el entorno del centro comercial, donde se concentra una importante actividad comercial y de ocio. Fruto de este trabajo, los agentes localizaron nuevamente al individuo fugado. Tras verificar su identidad y los indicios que lo relacionaban con la venta de sustancias estupefacientes, se procedió a su detención por un presunto delito contra la salud pública.

El detenido fue trasladado a las dependencias de la Policía Local de Mogán para la instrucción de las diligencias correspondientes. Posteriormente, fue puesto a disposición del Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico.

Noticias relacionadas

La Policía Local de Mogán mantiene activos estos dispositivos de vigilancia con el objetivo de prevenir y erradicar el menudeo de droga en el municipio, reforzando la seguridad tanto de residentes como de visitantes.