Susto en Arrecife tras desplomarse un árbol en una de las calles principales de la ciudad

La copa de un árbol se desplomó durante la mañana del pasado sábado, 5 de septiembre, en la calle Chafariz, una de las principales vías del barrio de Altavista, en Arrecife.

El incidente se produjo cuando parte de la estructura del árbol cayó sobre la vía, aunque no se registraron daños personales entre los transeúntes que se encontraban en esta zona de la capital de Lanzarote.

La caída de la copa se produjo en una arteria con circulación habitual de peatones y vehículos. Afortunadamente, el suceso no provocó consecuencias personales pese a encontrarse en un entorno urbano.