Un camión sufre una avería y se incendian sus frenos en la GC-1 en Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria gestionó el accidente ocurrido este martes a la altura de Granadera Canaria
La Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino en la GC-1 AM, en dirección sur, después de que un camión sufriera una avería a la altura de Granadera Canaria.
Según informó el cuerpo policial, el vehículo registró un problema que provocó el incendio de los frenos.
El vehículo fue retirado de la carretera
El pequeño incendio fue sofocado en el lugar. Una vez controlada la situación, el camión fue retirado de la calzada, permitiendo recuperar las condiciones de seguridad en este tramo de la GC-1.
La intervención se produjo en una de las principales vías de comunicación de la capital de Gran Canaria, que concentra una elevada circulación de vehículos, especialmente en los accesos y salidas hacia el norte y sur de la ciudad. No obstante, al ser este martes 8 de septiembre festivo en Gran Canaria por el día del Pino, la incidencia en el tráfico no fue la de un día laborable.
- La ONU alerta por un potente El Niño: qué es el fenómeno climático que preocupa al mundo y mira a Canarias
- Muere el empresario de la construcción Pedro Suárez, fundador de Surhisa, a los 100 años
- Se está extendiendo por todos lados': el rabo de gato se apodera de las aceras y el asfalto en Las Palmas de Gran Canaria
- Las Palmas de Gran Canaria adjudica la explotación del quiosco Churruca, en Las Canteras
- Detenido un joven de 21 años tras herir con un cuchillo a un hombre en un parque de Telde por negarse a darle su teléfono
- Teror tiene otro camino: la ruta desde Arucas, el entrenamiento de los peregrinos del Norte antes de la romería del Pino
- El centro para personas sin hogar, la Fábrica de Hielo, continúa sin abrir sus puertas cuatro meses después de finalizar las obras
- La Policía Local de Mogán detiene al individuo que huyó de un operativo antidroga en Puerto Rico