Un camión sufre una avería y se incendian sus frenos en la GC-1 en Las Palmas de Gran Canaria

La Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino en la GC-1 AM, en dirección sur, después de que un camión sufriera una avería a la altura de Granadera Canaria.

Según informó el cuerpo policial, el vehículo registró un problema que provocó el incendio de los frenos.

El vehículo fue retirado de la carretera

El pequeño incendio fue sofocado en el lugar. Una vez controlada la situación, el camión fue retirado de la calzada, permitiendo recuperar las condiciones de seguridad en este tramo de la GC-1.

La intervención se produjo en una de las principales vías de comunicación de la capital de Gran Canaria, que concentra una elevada circulación de vehículos, especialmente en los accesos y salidas hacia el norte y sur de la ciudad. No obstante, al ser este martes 8 de septiembre festivo en Gran Canaria por el día del Pino, la incidencia en el tráfico no fue la de un día laborable.