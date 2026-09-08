El incendio en el garaje de una vivienda en Lanzarote deja a un hombre de 89 años herido con quemaduras de carácter moderado
Los efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa lograron extinguir las llamas y procedieron a ventilar el inmueble, ubicado en Máguez (Haría), para eliminar el humo
Un hombre de 89 años resultó afectado por quemaduras de carácter moderado tras registrarse un incendio en el garaje de una vivienda situada en la calle Las Casillas, en el pueblo de Máguez, en el municipio de Haría, Lanzarote. El suceso tuvo lugar durante la tarde de este lunes, 7 de septiembre de 2026.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 18:03 horas, momento en el que se informó de que se había declarado un incendio en un garaje ubicado en la citada vía.
Tras recibir la comunicación, el centro coordinador clasificó el incidente y dio aviso a los diferentes servicios de emergencia necesarios para atender la situación.
Los bomberos extinguieron el fuego y ventilaron el inmueble
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, que se hicieron cargo de las labores relacionadas con la extinción y el control de la situación.
Según la información facilitada por los servicios de emergencia, cuando los bomberos llegaron a la vivienda la zona afectada ya había sido desalojada. Los efectivos comprobaron el estado del inmueble y procedieron a extinguir el incendio.
Una vez controlado el fuego, los bomberos realizaron también tareas de ventilación del inmueble, con el objetivo de eliminar el humo acumulado en las zonas afectadas.
El dispositivo movilizado contó además con la participación de la Policía Local y de la Guardia Civil, que intervinieron en el operativo desplegado tras el aviso recibido por el 112. Hasta el lugar del suceso se desplazaron también los concejales del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Haría José Torres Stinga y Evelia García (PMH).
Un hombre de 89 años fue trasladado al Hospital Molina Orosa
El incidente también requirió la intervención del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Tras recibir la información disponible sobre lo ocurrido, el coordinador del servicio decidió movilizar una ambulancia de soporte vital básico para atender a la persona afectada.
Los sanitarios desplazados hasta la calle Las Casillas valoraron al hombre, de 89 años, y determinaron que presentaba quemaduras de carácter moderado en un miembro inferior.
Después de recibir asistencia en el lugar, el afectado fue trasladado en la ambulancia hasta el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en Arrecife, para continuar con la atención sanitaria.
El operativo permitió atender tanto la emergencia relacionada con el incendio como al afectado por las lesiones. En la respuesta participaron los servicios de extinción de incendios, asistencia sanitaria y seguridad, coordinados a través del CECOES 112 del Gobierno de Canarias.
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