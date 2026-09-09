Cae al mar junto al Faro de Pechiguera y logra salir por sus medios

Un hombre de 40 años fue rescatado este miércoles tras caer al mar en las inmediaciones del Faro de Pechiguera, en la costa sur de Lanzarote. El afectado consiguió finalmente salir del agua por sus propios medios antes de ser atendido por los servicios sanitarios.

El incidente movilizó un importante dispositivo de emergencias, ya que inicialmente se desconocía la situación exacta del hombre y se encontraba en una zona de acantilados. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 activó medios terrestres, aéreos y marítimos para tratar de localizarlo.

La alerta llegó al 112 cerca de las 11.00 horas

La emergencia comenzó alrededor de las 11.00 horas, cuando el 112 recibió el aviso de que una persona había caído al mar en la zona del Faro de Pechiguera.

Ante las características del lugar, el CECOES movilizó un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), que sobrevoló la costa durante el dispositivo de búsqueda.

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También fue activado Salvamento Marítimo ante la posibilidad de que fuera necesario intervenir desde el mar.