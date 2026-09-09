Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apuñalamiento en Santa LucíaFiestas del Pino 2026UD Las PalmasInforme PISA CanariasAutocaravanas en LPGCRicos en CanariasCB Gran CanariaDecreto CanariasInicio curso escolar 2026/2027
instagramlinkedin

Cae al mar junto al Faro de Pechiguera y logra salir por sus medios

El hombre, de 40 años, sufrió hipotermia y varias contusiones tras caer al agua en una zona de acantilados de Lanzarote

El faro de Pechiguera; en una imagen de archivo

El faro de Pechiguera; en una imagen de archivo / ADRIEL PERDOMO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Un hombre de 40 años fue rescatado este miércoles tras caer al mar en las inmediaciones del Faro de Pechiguera, en la costa sur de Lanzarote. El afectado consiguió finalmente salir del agua por sus propios medios antes de ser atendido por los servicios sanitarios.

El incidente movilizó un importante dispositivo de emergencias, ya que inicialmente se desconocía la situación exacta del hombre y se encontraba en una zona de acantilados. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 activó medios terrestres, aéreos y marítimos para tratar de localizarlo.

La alerta llegó al 112 cerca de las 11.00 horas

La emergencia comenzó alrededor de las 11.00 horas, cuando el 112 recibió el aviso de que una persona había caído al mar en la zona del Faro de Pechiguera.

Ante las características del lugar, el CECOES movilizó un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), que sobrevoló la costa durante el dispositivo de búsqueda.

Noticias relacionadas

También fue activado Salvamento Marítimo ante la posibilidad de que fuera necesario intervenir desde el mar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quejas por el control multitudinario de la Guardia Civil al borde de un barranco en el acceso a Teror
  2. Muere José Almeida Rodríguez, pocero del norte de Gran Canaria y padre del dueño del Restaurante Asador La Marisma
  3. Fin a toda una vida laboral: Marisa Rivas se jubila tras 42 años y cierra su tienda de moda de Las Palmas de Gran Canaria
  4. El antiguo granero de Gran Canaria convertido en restaurante donde disfrutar de carnes a la brasa y cocina canaria
  5. Day Pass en el Puerto de Las Palmas: nuevo impulso a una 'sala VIP' para tripulaciones con gimnasio, peluquería, supermercado y centro médico
  6. Noche tórrida este martes en Canarias y máximas de hasta 40ºC en Gran Canaria
  7. Dos ladrones entraron a atracar un restaurante en Murcia y se encontraron con Álex: 60 años y experto en lucha canaria
  8. El centro para personas sin hogar, la Fábrica de Hielo, continúa sin abrir sus puertas cuatro meses después de finalizar las obras

Cae al mar junto al Faro de Pechiguera y logra salir por sus medios

Cae al mar junto al Faro de Pechiguera y logra salir por sus medios

Herido un joven de 24 años en un accidente entre dos vehículos en Arrecife

Herido un joven de 24 años en un accidente entre dos vehículos en Arrecife

Un hombre roba en un comercio de Ingenio y la Guardia Civil lo encuentra escondido en una finca

Un hombre roba en un comercio de Ingenio y la Guardia Civil lo encuentra escondido en una finca

Un hombre apuñala a su pareja en Santa Lucía de Tirajana: la mujer está con pronóstico reservado en el hospital

Un hombre apuñala a su pareja en Santa Lucía de Tirajana: la mujer está con pronóstico reservado en el hospital

Un camión sufre una avería y se incendian sus frenos en la GC-1 en Las Palmas de Gran Canaria

Un camión sufre una avería y se incendian sus frenos en la GC-1 en Las Palmas de Gran Canaria

El incendio en el garaje de una vivienda en Lanzarote deja a un hombre de 89 años herido con quemaduras de carácter moderado

El incendio en el garaje de una vivienda en Lanzarote deja a un hombre de 89 años herido con quemaduras de carácter moderado

Detenido un joven de 21 años tras herir con un cuchillo a un hombre en un parque de Telde por negarse a darle su teléfono

Detenido un joven de 21 años tras herir con un cuchillo a un hombre en un parque de Telde por negarse a darle su teléfono

Arrecife abre un expediente al circo instalado junto a la Vía Medular por verter aguas fecales en una zanja

Tracking Pixel Contents