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Dos camiones quedan bloqueados en una rotonda de Jinámar

El incidente se produjo este miércoles en Lomo Cuesta Ramón, en el acceso hacia Mercalaspalmas, y obligó a intervenir a la Guardia Civil de Tráfico

Imagen de los hechos.

Imagen de los hechos. / La Provincia

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Bruno Betancor

Dos camiones quedaron bloqueados este miércoles en plena rotonda en la zona de Jinámar, provocando un incidente de tráfico en uno de los accesos hacia Mercalaspalmas. El suceso ocurrió alrededor de las 12.30 horas en Lomo Cuesta Ramón, dentro del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, según informó Telde Actualidad.

Por causas que no han trascendido, los dos camiones terminaron atascados en la glorieta, dificultando el paso por este punto de la red viaria. La posición de los vehículos obligó a movilizar a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico para intervenir en la zona y gestionar la incidencia. El lugar donde se produjo el bloqueo conecta con el acceso hacia Mercalaspalmas, por lo que el incidente afectó a un punto utilizado habitualmente por vehículos pesados.

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Más información en TeldeActualidad.

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